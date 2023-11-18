Повестки в платежках за коммуналку — адвокат объяснил, законно ли это

Мужчина просматривает суммы в платежке за коммунальные услуги. Фото: Бизнес.медиа

В Украине начали прикреплять повестки к платежкам за коммунальные услуги в некоторых крупных городах, что вызвало обсуждение в соцсетях по поводу их юридической силы и способа вручения. Эту ситуацию также прокомментировал адвокат Андрей Межирицкий.

Об этом сообщает ТСН.ua.

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Что делать, если повестка пришла вместе с платежкой

"По закону, повестку может вручать и руководитель ЖЭКа. Соответственно, вероятнее всего, ТЦК попросил у ЖЭКа информацию о военнообязанных, проживающих на той территории, которую обслуживает определенный ЖЭК. После этого были сформированы повестки на этих лиц, их передали ЖЭКу с требованием вручить. Руководство ЖЭКа понимает, что они не военные, что против них могут и физическую силу применить. Поэтому поручения ТЦК выполняют, прикрепляя повестки к платежкам. Никаких последствий такой способ оповещения не несет", — пояснил Межирицкий.

Он отметил, что ошибочно считать, что уплата платежки одновременно означает и согласие на вручение добавленной к ней повестки.

"Законом такого не предусмотрено. Доказать, что повестка вручена должным образом, можно в том случае, если там есть подпись лица, которому эта повестка вручается. Кроме того, непонятно, кто именно оплатил коммуналку", — добавил адвокат.

Напомним, что адвокат объяснил, когда и при каких обстоятельствах можно обжаловать повестку в суде.