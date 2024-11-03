Нюанси вручення повісток мобілізованим через родичів

Виписування повістки. Ілюстративне фото: УНІАН

На території України особи, які підлягають призову, можуть отримати повістку для проходження ВЛК у будь-якому населеному пункті країни, незалежно від місця своєї реєстрації або фактичного проживання. Якщо у людини немає реєстрації за місцем проживання або вона на тимчасово окупованій території, це не звільняє її від призову.

Про це повідомляє 24 Канал.

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Де можуть вручати повістки військовозобов'язаним

Згідно з українським законодавством, військовий обов'язок зачіпає всіх чоловіків призовного віку, незалежно від їхнього місця реєстрації. Представники ТЦК і СП мають право вручати повістки не тільки громадянам, зареєстрованим у цьому територіальному центрі комплектування, а й тим, хто перебуває на цій території з будь-якою метою.

Також повістки можуть бути відправлені, зокрема, за останньою відомою адресою громадянина. Це означає, що якщо військовозобов'язаний був раніше зареєстрований за конкретною адресою, повістка може бути надіслана на неї.

Проте, відповідний документ може бути направлений і на місце роботи. Повістка може бути вручена безпосередньо на робочому місці, якщо роботодавець має інформацію про співробітника.

Повістка для військовозобов'язаного також може бути передана його родичам. Тобто, якщо військовозобов'язаний не має постійної реєстрації, повістка може бути вручена через близьких, зареєстрованих за іншою адресою в Україні.

Зверніть увагу: якщо повістку підписала дружина, батьки чи сусіди військовозобов'язаного, така передача вважається неналежною.

Крім того, якщо у військових органів є номер телефону або електронна адреса громадянина, вони можуть спробувати зв'язатися з ним для вручення повістки.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях.

Додамо, ми повідомляли, що робити з повісткою, яку відправив не ТЦК.