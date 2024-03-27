Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

Працівник ТЦК залишає повістку військовозобов'язаному в дверях. Фото: report.if.ua

У разі, якщо повістку про виклик до військкомату залишили в дверях, громадянин може звернутися за консультацією до юриста. Адже такий спосіб вручення повістки не має юридичної сили.

Про це зазначив в коментарі для "Фактів" адвокат Ростислав Кравець.

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Що робити з повісткою у дверях

Українське законодавство передбачає, що повістка вважається врученою, лише якщо військовозобов'язаний отримав її особисто у руки і підписався про отримання. Тому, залишення повістки у дверях (навіть з фотодоказом) не має юридичної сили.

"Якщо людина прийшла додому й побачила повістку в дверях, то на неї можна взагалі не реагувати. Вона не має юридичної сили", — пояснив Кравець.

Варто зазначити, що вручення повістки не означає автоматичне відправлення людини на фронт. Часто військовозобов'язаних викликають до військкомату для уточнення даних чи надання необхідної інформації.

Отже, у разі змішаних повідомлень про виклик до військкомату через залишену повістку в дверях, рекомендується звернутися за правовою консультацією до фахівців, щоб уникнути недорозумінь та правових проблем.

Нагадаємо, що в Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 травня 2024 року. Тож, військовозобов'язані чоловіки й надалі отримуватимуть повістки та можуть бути призвані до лав ЗСУ для захисту країни від російських окупантів.

Також ми писали про те, що працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) інформують військовозобов'язаних про необхідність відвідати військкомат різними способами, у тому числі через поштову скриньку. Ба більше, для тих, хто не з'явилися за повісткою, передбачена відповідальність.