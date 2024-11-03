Нюансы вручения повесток мобилизованным через родственников

Повестки с подписью родственников — считаются ли они врученными
На территории Украины лица, подлежащие призыву могут получить повестку для прохождения ВЛК в любом населенном пункте страны, независимо от места своей регистрации или фактического проживания. Если у человека нет регистрации по месту жительства или на временно оккупированной территории, это не освобождает его от призыва.
Об этом сообщает 24 Канал.
Где могут вручать повестки военнообязанным
Согласно украинскому законодательству, военная обязанность затрагивает всех мужчин призывного возраста, независимо от их места регистрации. Представители ТЦК и СП имеют право вручать повестки не только гражданам, зарегистрированным в этом территориальном центре комплектования, но и находящимся на этой территории в любых целях.
Также повестки могут быть отправлены, в частности, по последнему известному адресу гражданина. Это означает, что если военнообязанный ранее зарегистрирован по конкретному адресу, повестка может быть послана на нее.
Однако соответствующий документ может быть направлен и на место работы. Повестка может быть вручена непосредственно на рабочем месте, если у работодателя есть информация о сотруднике.
Повестка для военнообязанного может быть также передана его родственникам. То есть если военнообязанный не имеет постоянной регистрации, повестка может быть вручена через близких, зарегистрированных по другому адресу в Украине.
Обратите внимание: если повестку подписала жена, родители или соседи военнообязанного, то такая передача считается ненадлежащей.
Кроме того, если у военных органов есть номер телефона или адрес гражданина, они могут попытаться связаться с ним для вручения повестки.
Напомним, мы ранее писали о том, можно ли игнорировать повестку, оставленную в дверях.
Добавим, мы сообщали, что делать с повесткой, которую отправил не ТЦК.
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