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Повестки с подписью родственников — считаются ли они врученными

3 ноября 2024 01:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Нюансы вручения повесток мобилизованным через родственников
Выписка повестки. Иллюстративное фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

На территории Украины лица, подлежащие призыву могут получить повестку для прохождения ВЛК в любом населенном пункте страны, независимо от места своей регистрации или фактического проживания. Если у человека нет регистрации по месту жительства или на временно оккупированной территории, это не освобождает его от призыва.

Об этом сообщает 24 Канал.

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Где могут вручать повестки военнообязанным

Согласно украинскому законодательству, военная обязанность затрагивает всех мужчин призывного возраста, независимо от их места регистрации. Представители ТЦК и СП имеют право вручать повестки не только гражданам, зарегистрированным в этом территориальном центре комплектования, но и находящимся на этой территории в любых целях.

Также повестки могут быть отправлены, в частности, по последнему известному адресу гражданина. Это означает, что если военнообязанный ранее зарегистрирован по конкретному адресу, повестка может быть послана на нее.

Однако соответствующий документ может быть направлен и на место работы. Повестка может быть вручена непосредственно на рабочем месте, если у работодателя есть информация о сотруднике.

Повестка для военнообязанного может быть также передана его родственникам. То есть если военнообязанный не имеет постоянной регистрации, повестка может быть вручена через близких, зарегистрированных по другому адресу в Украине.

Обратите внимание: если повестку подписала жена, родители или соседи военнообязанного, то такая передача считается ненадлежащей.

Кроме того, если у военных органов есть номер телефона или адрес гражданина, они могут попытаться связаться с ним для вручения повестки.

Напомним, мы ранее писали о том, можно ли игнорировать повестку, оставленную в дверях.

Добавим, мы сообщали, что делать с повесткой, которую отправил не ТЦК.

ТЦК и СП военнообязанные мобилизация ВВК война в Украине повестки

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