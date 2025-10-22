Юрист пояснив повноваження дипустанов — чи мають право вручати повістки

Вручення повістки. Ілюстративне фото: УНІАН

Питання вручення повісток українцям за кордоном залишається актуальним для багатьох чоловіків, які перебувають за межами України. Все тому, що диппредставництва України мають широкі повноваження щодо обліку українців.

Юридичні роз'яснення щодо цієї теми колегам 24 Каналу надав експерт T&T Partners Владислав Юрчак.

Юрист наголосив, що уряд України затвердив оновлений порядок військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Документ передбачає низку нових обов'язків для дипломатичних представництв України за кордоном.

Основні функції дипломатичних установ тепер включають:

інформування громадян призовного віку про черговий призов;

сприяння поверненню військовозобов'язаних в Україну під час мобілізації;

повідомлення профільних служб про взяття на консульський облік або зняття з нього призовників;

ведення військового обліку осіб, які перебувають на тимчасовому консульському обліку.

Важливо наголосити: попри розширення повноважень, дипломатичні представники не мають права безпосередньо вручати повістки громадянам за кордоном. Юрист Юрчак підкреслив, що нові законодавчі положення жодним чином не впливають на осіб, які перебувають за межами України.

Принципова новація полягає в тому, що географія вручення повісток залишається обмеженою виключно територією України. Дипломатичні установи виконують переважно облікову та інформаційну функції, не маючи повноважень щодо безпосереднього вручення повісток.

Ключовий меседж роз'яснень полягає в тому, що чоловіки, які перебувають за кордоном, можуть бути спокійні: жодних змін щодо примусового вручення повісток за межами України не відбулося.

