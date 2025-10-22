Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Повістки за кордоном — юрист про можливість їх вручати українцям

Повістки за кордоном — юрист про можливість їх вручати українцям

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 01:30
Оновлено: 23:43
Юрист пояснив повноваження дипустанов — чи мають право вручати повістки
Вручення повістки. Ілюстративне фото: УНІАН

Питання вручення повісток українцям за кордоном залишається актуальним для багатьох чоловіків, які перебувають за межами України. Все тому, що диппредставництва України мають широкі повноваження щодо обліку українців.

Юридичні роз'яснення щодо цієї теми колегам 24 Каналу надав експерт T&T Partners Владислав Юрчак.

Реклама
Читайте також:

Чи будуть українцям вручати повістки за кордоном

Юрист наголосив, що уряд України затвердив оновлений порядок військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Документ передбачає низку нових обов'язків для дипломатичних представництв України за кордоном.

Основні функції дипломатичних установ тепер включають:

  • інформування громадян призовного віку про черговий призов;
  • сприяння поверненню військовозобов'язаних в Україну під час мобілізації;
  • повідомлення профільних служб про взяття на консульський облік або зняття з нього призовників;
  • ведення військового обліку осіб, які перебувають на тимчасовому консульському обліку.

Важливо наголосити: попри розширення повноважень, дипломатичні представники не мають права безпосередньо вручати повістки громадянам за кордоном. Юрист Юрчак підкреслив, що нові законодавчі положення жодним чином не впливають на осіб, які перебувають за межами України.

Принципова новація полягає в тому, що географія вручення повісток залишається обмеженою виключно територією України. Дипломатичні установи виконують переважно облікову та інформаційну функції, не маючи повноважень щодо безпосереднього вручення повісток.

Ключовий меседж роз'яснень полягає в тому, що чоловіки, які перебувають за кордоном, можуть бути спокійні: жодних змін щодо примусового вручення повісток за межами України не відбулося.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, де та як українцям можуть вручити повістки.

Додамо, ми повідомляли про те, на що українцям звертати увагу під час вручення повістки на вулиці.

ЗСУ армія військовий облік мобілізація військовий квиток ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації