Юрист объяснил полномочия дипучреждений — имеют ли право вручать повестки

Вручение повестки. Иллюстративное фото: УНИАН

Вопрос вручения повесток украинцам за рубежом остается актуальным для многих мужчин, которые находятся за пределами Украины. Все потому, что диппредставительства Украины имеют широкие полномочия по учету украинцев.

Юридические разъяснения по этой теме коллегам 24 Канала предоставил эксперт T&T Partners Владислав Юрчак.

Будут ли украинцам вручать повестки за рубежом

Юрист отметил, что правительство Украины утвердило обновленный порядок воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. Документ предусматривает ряд новых обязанностей для дипломатических представительств Украины за рубежом.

Основные функции дипломатических учреждений теперь включают:

информирование граждан призывного возраста об очередном призыве;

содействие возвращению военнообязанных в Украину во время мобилизации;

уведомление профильных служб о постановке на консульский учет или снятие с него призывников;

ведение воинского учета лиц, находящихся на временном консульском учете.

Важно отметить: несмотря на расширение полномочий, дипломатические представители не имеют права непосредственно вручать повестки гражданам за рубежом. Юрист Юрчак подчеркнул, что новые законодательные положения никоим образом не влияют на лиц, находящихся за пределами Украины.

Принципиальная новация заключается в том, что география вручения повесток остается ограниченной исключительно территорией Украины. Дипломатические учреждения выполняют преимущественно учетную и информационную функции, не имея полномочий по непосредственному вручению повесток.

Ключевой месседж разъяснений заключается в том, что мужчины, которые находятся за рубежом, могут быть спокойны: никаких изменений относительно принудительного вручения повесток за пределами Украины не произошло.

