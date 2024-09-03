Варіанти вручення повісток - повістки поштою, їхня законність - хто може отримати повістку поштою

Відправлення повістки поштою. Фото: Depositphotos

Повістку, надіслану поштою, можуть отримати навіть члени родини військовозобов’язаного. Врученою вона вважатиметься навіть тоді, коли її ніхто не отримає — головним є те, що вона була відправлена.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Як розсилаються повістки

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, під час якого частині військовозобов’язаних надсилають повістки від територіального центру комплектування.

Повістки вручаються військовозобов’язаним двома шляхами:

особисто в руки;

через поштові служби.

Хто може отримати повістку

Юрій Айвазян розповів про нюанси другого варіанту, пояснивши, коли повістка, надіслана поштою, буде вважатися врученою, чи можуть отримати повістку родичі військовозобов’язаного.

"Не грає ролі, хто отримав повістку в такому випадку. Вона вважатиметься врученою навіть, якщо повістку взагалі ніхто не отримає", — підкреслив адвокат.