Варианты вручения повесток – повестки по почте, их законность – кто может получить повестку по почте

Повестку по почте получили члены семьи военнообязанного — считается ли она врученной
Повестку, отправленную по почте, могут получить даже члены семьи военнообязанного. Врученной она будет считаться даже тогда, когда ее никто не получит — главное, что она была отправлена.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Как рассылаются повестки
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, во время которого части военнообязанных присылают повестки от территориального центра комплектования.
Повестки вручаются военнообязанным двумя путями:
- лично в руки;
- через почтовые службы.
Кто может получить повестку
Юрий Айвазян рассказал о нюансах второго варианта, объяснив, когда повестка, отправленная по почте, будет считаться врученной, могут ли получить повестку родственники военнообязанного.
"Не играет роли, кто получил повестку в таком случае. Она будет считаться врученной, даже если повестку вообще никто не получит", — подчеркнул адвокат.
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