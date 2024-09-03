Варианты вручения повесток – повестки по почте, их законность – кто может получить повестку по почте

Отправка повестки по почте. Фото: Depositphotos

Повестку, отправленную по почте, могут получить даже члены семьи военнообязанного. Врученной она будет считаться даже тогда, когда ее никто не получит — главное, что она была отправлена.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, во время которого части военнообязанных присылают повестки от территориального центра комплектования.

Повестки вручаются военнообязанным двумя путями:

лично в руки;

через почтовые службы.

Кто может получить повестку

Юрий Айвазян рассказал о нюансах второго варианта, объяснив, когда повестка, отправленная по почте, будет считаться врученной, могут ли получить повестку родственники военнообязанного.

"Не играет роли, кто получил повестку в таком случае. Она будет считаться врученной, даже если повестку вообще никто не получит", — подчеркнул адвокат.