Відстрочка для працівників освітніх закладів - хто не має права на відстрочку

Оформлення документів на відстрочку. Фото: Новини.Pro

Працівники вищих навчальних закладів мають право на відстрочку від мобілізації, але лише за умови, що вони є науковцями. Інші, не наукові посади в вищих навчальних закладах не дають права на відстрочку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка для освітян, але не всіх

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації відстрочку від призову отримують представники освітньої галузі.

Йдеться, зокрема, про працівників вищих навчальних закладів. Але це стосується не усіх співробітників вітчизняних вишів.

Яка категорія працівників вишів може бути мобілізована

Відповідаючи на питання, чи отримують відстрочку від мобілізації інженери 1 категорії, які працюють в вищому навчальному закладі, Юрій Айвазян нагадав головний принцип відстрочки для освітян.

"Право на відстрочку надається науковим і науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти, які мають науковий ступінь", — підкреслив Айвазян.

Інженери не є науковими працівниками, тому, попри те, що працюють у вищих навчальних закладах, не мають права на відстрочку від мобілізації.