Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

В Україні під час дії загальної мобілізації та воєнного стану чоловіки, визнані військово-лікарськими комісіями (ВЛК) непридатними до військової служби та виключені з військового обліку, мають право на перетин державного кордону. Проте, за певних обставин особі можуть заборонити виїзд з країни.

Читайте також:

Про це розповів адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA", пояснивши, коли виключеним з військового обліку можуть відмовити у виїзді з України.

Так, за словами правозахисника, виключена з військового обліку особа не підлягає мобілізації за абз. 16 ч. 1 ст. 23 Закону України " Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Такий громадянин має право на перетин кордону на підставі п. 2-6 Правил перетинання кордону.

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Проте, якщо у такої особи немає військово-облікового документа, з перетином державного кордону можуть виникнути проблеми. Адвокат каже, що громадянина скоріш за все не випустять за межі України із довідкою, виданою замість військового квитка.

"Прикордонники обов'язково будуть перевіряти наявність даних щодо Вашого виключення у Єдиному реєстрі, хоча Ви й не повинні перебувати у останньому, оскільки не є військовозобов'язаним", — підкреслив Юрій Айвазян.

Раніше ми повідомляли, чи випустять за кордон українців знятих з військового обліку.

Нагадаємо, ми писали, хто з чоловіків зможе виїхати з України з вересня 2024 року.

Також ми інформували, як підтвердити електронне бронювання при виїзді за кордон.