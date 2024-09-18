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Повторная ВВК — нужно ли появляться без повестки

18 сентября 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Повторная ВВК - нужна ли повестка военнообязанному для повторной комиссии
Военнообязанный гражданин при прохождении ВВК. Фото: inseinin.com.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Для того чтобы пройти повторную военно-врачебную комиссию, военнообязанные граждане должны дождаться соответствующей повестки. Даже указанная в военно-учетном документе дата прохождения повторной ВВК не отменяет необходимости ТЦК отправки повестки, так как без нее прохождение повторной ВВК невозможно.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В Украине продолжается процесс общей мобилизации, связанный с прохождением военно-врачебной комиссии частью военнообязанных.

Те военнообязанные, которые прошли военно-врачебную комиссию и не были мобилизованы в ряды ВСУ, должны через некоторое время пройти повторную ВВК. Юристы объяснили, в чем особенность прохождения повторной ВВК.

Нужно ли ждать повестки

У некоторых военнообязанных указано в военно-учетном документе, что они должны пройти повторную ВВК в четко определенную дату.

Юрий Айвазян пояснил, что такая ситуация неоднозначна, потому что для прохождения военно-врачебной комиссии — первой или повторной — нужна повестка от территориального центра комплектования.

"Если не явитесь (самостоятельно в указанную дату. — Ред.), то теоретически могут вынести постановление об админштрафе, но это не факт. Потому что с другой стороны действительно должны сначала послать повестку", — подчеркнул адвокат.

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