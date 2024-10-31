Де та як пройти повторно ВЛК - список ТЦК

Процес військово-лікарської комісії. Фото: inseinin.com.ua

Колишні обмежено придатні військовозобов’язані мають пройти військово-лікарську комісію до лютого 2025 року. Пройти ВЛК можна у своєму територіальному центрі комплектування, але закон не забороняє пройти комісію у будь-якому іншому ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Штраф за непройдену комісію

Частина військовозобов’язаних громадян України, які раніше мали статус "обмежено придатний", згідно із новим законом про мобілізацію, мають до лютого 2025 року пройти військово-лікарську комісію, аби отримати новий статус, бо цей уже є недійсним.

"Якщо Ви вчасно не пройдете ВЛК, можете дійсно отримати адмінштраф", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.

Де проходити повторну ВЛК

Повторну військово-лікарську комісію громадянин, який був раніше визнаний обмежено придатним, може пройти у тому ТЦК, де перебуває на військовому обліку. Але це не є обов’язковою умовою.

"Пройти ВЛК можуть вимагати і в іншому ТЦК, в якому Ви не стоїте на обліку. Закон цього їм не забороняє", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, ми писали про те, чи може ТЦК вимагати пройти ВЛК у тих обмежено придатних, які є заброньованими.

Також ми повідомляли про те, де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ.