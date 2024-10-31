Де та як пройти повторно ВЛК - список ТЦК

Повторна ВЛК — де її можна пройти
Колишні обмежено придатні військовозобов’язані мають пройти військово-лікарську комісію до лютого 2025 року. Пройти ВЛК можна у своєму територіальному центрі комплектування, але закон не забороняє пройти комісію у будь-якому іншому ТЦК.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Штраф за непройдену комісію
Частина військовозобов’язаних громадян України, які раніше мали статус "обмежено придатний", згідно із новим законом про мобілізацію, мають до лютого 2025 року пройти військово-лікарську комісію, аби отримати новий статус, бо цей уже є недійсним.
"Якщо Ви вчасно не пройдете ВЛК, можете дійсно отримати адмінштраф", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.
Де проходити повторну ВЛК
Повторну військово-лікарську комісію громадянин, який був раніше визнаний обмежено придатним, може пройти у тому ТЦК, де перебуває на військовому обліку. Але це не є обов’язковою умовою.
"Пройти ВЛК можуть вимагати і в іншому ТЦК, в якому Ви не стоїте на обліку. Закон цього їм не забороняє", — підкреслив юрист.
Нагадаємо, ми писали про те, чи може ТЦК вимагати пройти ВЛК у тих обмежено придатних, які є заброньованими.
Також ми повідомляли про те, де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ.
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