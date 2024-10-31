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Повторная ВВК — где ее можно пройти

31 октября 2024 18:12
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Где и как пройти повторно ВВК – список ТЦК
Процесс военно-врачебной комиссии. Фото: inseinin.com.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бывшие ограниченно годные военнообязанные должны пройти военно-врачебную комиссию до февраля 2025 года. Пройти ВВК можно в своем территориальном центре комплектования, но закон не запрещает пройти комиссию в любом другом ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Часть военнообязанных граждан Украины, ранее имевших статус "ограниченно годный", согласно новому закону о мобилизации, должны до февраля 2025 года пройти военно-врачебную комиссию, чтобы получить новый статус, поскольку этот уже недействителен.

"Если Вы вовремя не пройдете ВВК, можете действительно получить админштраф", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.

Где проходить повторную ВВК

Повторную военно-врачебную комиссию гражданин, ранее признанный ограниченно годным, может пройти в том ТЦК, где состоит на военном учете. Но это необязательное условие.

"Пройти ВВК могут потребовать и в другом ТЦК, в котором Вы не стоите на учете. Закон этого им не запрещает", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы писали о том, может ли ТЦК требовать пройти ВВК у тех ограниченно пригодных, которые забронированы.

Также мы сообщали о том, где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ряды ВСУ.

ТЦК и СП военнообязанные мобилизация ВВК ограниченно пригодные

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