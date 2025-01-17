Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Повторна ВЛК для обмежено придатного студента — йти чи ні arrow

Повторна ВЛК для обмежено придатного студента — йти чи ні

17 січня 2025 12:20
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Повторна ВЛК — чи мають студенти проходити повторну військово-лікарську комісію
Військово-лікарська комісія. Фото: nikvesti.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Попри наявність у студента чинної відстрочки він має пройти повторну військово-лікарську комісію, якщо раніше мав статус "обмежено придатний". При цьому мобілізувати навіть після висновку ВЛК про придатність до служби не зможуть — заборонить відстрочка.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Чи треба студенту проходити повторну ВЛК

До юристів звернувся  студент, який поцікавився, чи потрібно йому, маючи уже не дійсний статус "обмежено придатний", проходити повторну військово-лікарську комісію попри наявність студентської відстрочки від мобілізації.

"Згідно з законом, Ви підлягаєте переогляду, оскільки статус обмежено придатний був скасований", — відповів адвокат Юрій Айвазян.

Він також додав, що самому ходити до ТЦК не потрібно.

"Ви не маєте обов'язку самостійно з'являтись до ТЦК, ТЦК повинен надіслати Вам повістку", — підкреслив юрист.

Коли студент може втратити відстрочку без ВЛК

Айвазян наголосив, що процес проходження ВЛК і висновок комісії не вплине на відстрочку.

"Якщо ж ТЦК, наприклад, вирішить подати Вас у розшук у зв'язку із непроходженням ВЛК, то з продовженням відстрочки через "Резерв+" можуть виникнути складнощі", — пояснив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи мають громадяни самі йти до ТЦК на повторну ВЛК.

Також ми повідомляли про те, кому не треба проходити повторну військово-лікарську комісію.

студенти відстрочка ВЛК обмежено придатні військова служба

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:41 Базова військова підготовка студентів — як це буде відбуватись

13:29 На одеського прокурора відкрили справу — у чому підозрюють

13:28 Байден розкрив таємницю діалогу з Путіним і сказав про його страх

13:18 У Кривому Розі відомо про загиблих та поранених — кадри наслідків

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

13:05 Поліція навела нові деталі щодо втечі екскерівника метро Києва

13:01 На станції Вернадського з'явилися перші пташенята мартинів — фото

12:57 В Одесі з'явиться великий реабілітаційний центр — коли відкриють

12:53 Посадовиця Укрзалізниці здавала РФ інформацію про ешелони ЗСУ

12:38 Байден розповів, чого боявся під час поїздки до Києва у 2023 році

13:41 Базова військова підготовка студентів — як це буде відбуватись

13:29 На одеського прокурора відкрили справу — у чому підозрюють

13:28 Байден розкрив таємницю діалогу з Путіним і сказав про його страх

13:18 У Кривому Розі відомо про загиблих та поранених — кадри наслідків

13:05 Поліція навела нові деталі щодо втечі екскерівника метро Києва

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

13:01 На станції Вернадського з'явилися перші пташенята мартинів — фото

12:57 В Одесі з'явиться великий реабілітаційний центр — коли відкриють

12:53 Посадовиця Укрзалізниці здавала РФ інформацію про ешелони ЗСУ

12:38 Байден розповів, чого боявся під час поїздки до Києва у 2023 році

12:36 Фон дер Ляєн згадала про Україну у привітанні прем'єра Болгарії

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Ексклюзив

06:33 Повторна ВЛК у лютому — кого з військовозобовʼязаних стосується

06:20 Чесні цифри — як змінювалася мінімальна зарплата у доларах

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Text

08:00 Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

16 січня 2025
Text

21:22 Виступ Байдена на прощальній церемонії в Пентагоні — прямий ефір

Text

21:22 Горбенко сказав, скільки бійців переведуть з Повітряних сил

Text

17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК висловилися стосовно відносин України та РФ після війни

Text

17:18 Виплати рідним полонених — адвокат про зміни з 1 лютого

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

13:17 Стармер і Макрон говорили про миротворців в Україні, — День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво