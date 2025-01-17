Повторна ВЛК — чи мають студенти проходити повторну військово-лікарську комісію

Військово-лікарська комісія. Фото: nikvesti.com

Попри наявність у студента чинної відстрочки він має пройти повторну військово-лікарську комісію, якщо раніше мав статус "обмежено придатний". При цьому мобілізувати навіть після висновку ВЛК про придатність до служби не зможуть — заборонить відстрочка.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Чи треба студенту проходити повторну ВЛК

До юристів звернувся студент, який поцікавився, чи потрібно йому, маючи уже не дійсний статус "обмежено придатний", проходити повторну військово-лікарську комісію попри наявність студентської відстрочки від мобілізації.

"Згідно з законом, Ви підлягаєте переогляду, оскільки статус обмежено придатний був скасований", — відповів адвокат Юрій Айвазян.

Він також додав, що самому ходити до ТЦК не потрібно.

"Ви не маєте обов'язку самостійно з'являтись до ТЦК, ТЦК повинен надіслати Вам повістку", — підкреслив юрист.

Коли студент може втратити відстрочку без ВЛК

Айвазян наголосив, що процес проходження ВЛК і висновок комісії не вплине на відстрочку.

"Якщо ж ТЦК, наприклад, вирішить подати Вас у розшук у зв'язку із непроходженням ВЛК, то з продовженням відстрочки через "Резерв+" можуть виникнути складнощі", — пояснив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи мають громадяни самі йти до ТЦК на повторну ВЛК.

Також ми повідомляли про те, кому не треба проходити повторну військово-лікарську комісію.