Повторна ВЛК — чи мають студенти проходити повторну військово-лікарську комісію

Повторна ВЛК для обмежено придатного студента — йти чи ні
Попри наявність у студента чинної відстрочки він має пройти повторну військово-лікарську комісію, якщо раніше мав статус "обмежено придатний". При цьому мобілізувати навіть після висновку ВЛК про придатність до служби не зможуть — заборонить відстрочка.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Чи треба студенту проходити повторну ВЛК
До юристів звернувся студент, який поцікавився, чи потрібно йому, маючи уже не дійсний статус "обмежено придатний", проходити повторну військово-лікарську комісію попри наявність студентської відстрочки від мобілізації.
"Згідно з законом, Ви підлягаєте переогляду, оскільки статус обмежено придатний був скасований", — відповів адвокат Юрій Айвазян.
Він також додав, що самому ходити до ТЦК не потрібно.
"Ви не маєте обов'язку самостійно з'являтись до ТЦК, ТЦК повинен надіслати Вам повістку", — підкреслив юрист.
Коли студент може втратити відстрочку без ВЛК
Айвазян наголосив, що процес проходження ВЛК і висновок комісії не вплине на відстрочку.
"Якщо ж ТЦК, наприклад, вирішить подати Вас у розшук у зв'язку із непроходженням ВЛК, то з продовженням відстрочки через "Резерв+" можуть виникнути складнощі", — пояснив адвокат.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи мають громадяни самі йти до ТЦК на повторну ВЛК.
Також ми повідомляли про те, кому не треба проходити повторну військово-лікарську комісію.
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