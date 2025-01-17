Повторная ВВК - должны ли студенты проходить повторную военно-врачебную комиссию

Военно-врачебная комиссия. Фото: nikvesti.com

Несмотря на наличие у студента действующей отсрочки он должен пройти повторную военно-врачебную комиссию, если ранее имел статус "ограниченно годен". При этом мобилизовать даже после заключения ВВК о пригодности к службе не смогут — запретит отсрочка.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Нужно ли студенту проходить повторную ВВК

К юристам обратился студент, который поинтересовался, нужно ли ему, имея уже не действительный статус "ограниченно годный", проходить повторную военно-врачебную комиссию несмотря на наличие студенческой отсрочки от мобилизации.

"Согласно закону Вы подлежите переосвидетельствованию, поскольку статус ограниченно годен был отменен", — ответил адвокат Юрий Айвазян.

Он также добавил, что самому ходить в ТЦК не нужно.

"Вы не имеете обязанности самостоятельно являться в ТЦК, ТЦК должен прислать Вам повестку", — подчеркнул юрист.

Когда студент может потерять отсрочку без ВВК

Айвазян подчеркнул, что процесс прохождения ВВК и заключение комиссии не повлияет на отсрочку.

"Если же ТЦК, например, решит подать Вас в розыск в связи с непрохождением ВВК, то с продлением отсрочки через "Резерв+" могут возникнуть сложности", — пояснил адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, должны ли граждане сами идти в ТЦК на повторную ВВК.

Также мы сообщали о том, кому не надо проходить повторную военно-врачебную комиссию.