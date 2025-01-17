Повторная ВВК - должны ли студенты проходить повторную военно-врачебную комиссию

Повторная ВВК для ограничено годного студента — идти или нет
Несмотря на наличие у студента действующей отсрочки он должен пройти повторную военно-врачебную комиссию, если ранее имел статус "ограниченно годен". При этом мобилизовать даже после заключения ВВК о пригодности к службе не смогут — запретит отсрочка.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Нужно ли студенту проходить повторную ВВК
К юристам обратился студент, который поинтересовался, нужно ли ему, имея уже не действительный статус "ограниченно годный", проходить повторную военно-врачебную комиссию несмотря на наличие студенческой отсрочки от мобилизации.
"Согласно закону Вы подлежите переосвидетельствованию, поскольку статус ограниченно годен был отменен", — ответил адвокат Юрий Айвазян.
Он также добавил, что самому ходить в ТЦК не нужно.
"Вы не имеете обязанности самостоятельно являться в ТЦК, ТЦК должен прислать Вам повестку", — подчеркнул юрист.
Когда студент может потерять отсрочку без ВВК
Айвазян подчеркнул, что процесс прохождения ВВК и заключение комиссии не повлияет на отсрочку.
"Если же ТЦК, например, решит подать Вас в розыск в связи с непрохождением ВВК, то с продлением отсрочки через "Резерв+" могут возникнуть сложности", — пояснил адвокат.
Напомним, мы ранее писали о том, должны ли граждане сами идти в ТЦК на повторную ВВК.
Также мы сообщали о том, кому не надо проходить повторную военно-врачебную комиссию.
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