Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Повторна ВЛК до 4 лютого — кого це не стосується arrow

Повторна ВЛК до 4 лютого — кого це не стосується

28 січня 2025 18:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Повторна військово-лікарська комісія - повторна ВЛК для тимчасово непридатних
Процес проходження повторної ВЛК. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Тимчасово непридатні для військової служби громадяни не мають обов’язку пройти повторну ВЛК до 4 лютого 2025 року, як обмежено придатні. Цій категорії військовозобов’язані мають надійти повістки із датами проходження повторної ВЛК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євген Корнійчук.

Читайте також:

Тимчасово непридатні та повторна ВЛК

До 4 лютого 2025 року усі громадяни, які мали статус "обмежено придатний", мають пройти повторні військово-лікарські комісії.

До юристів звернувся з питанням громадянин, який має схожий статус, "тимчасово непридатний". Він поцікавився, чи треба йому і таким, як він, громадянам теж пройти повторну ВЛК до 4 лютого.

Чи стосується тимчасово непридатних дата 4 лютого

Юрист Євген Корнійчук пояснив, що вимога пройти повторну ВЛК до 4 лютого 2025 року стосується лише обмежено придатних.

Для тимчасово непридатних громадян є свої часові проміжки.

"Вам треба відвідати ТЦК після спливання терміну тимчасової непридатності, якщо у вас виписана повістка. Якщо ні, то тільки після отримання повістки", — пояснив Корнійчук.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, чи мають громадяни самі йти до ТЦК на повторну ВЛК, без повістки.

Також ми писали про те, чи мають проходити повторну ВЛК студенти, які раніше мали статус "обмежено придатний".

ВЛК військовозобов'язані обмежено придатні військова служба тимчасово непридатний