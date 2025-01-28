Повторна військово-лікарська комісія - повторна ВЛК для тимчасово непридатних

Процес проходження повторної ВЛК. Фото: УНІАН

Тимчасово непридатні для військової служби громадяни не мають обов’язку пройти повторну ВЛК до 4 лютого 2025 року, як обмежено придатні. Цій категорії військовозобов’язані мають надійти повістки із датами проходження повторної ВЛК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євген Корнійчук.

Читайте також:

Тимчасово непридатні та повторна ВЛК

До 4 лютого 2025 року усі громадяни, які мали статус "обмежено придатний", мають пройти повторні військово-лікарські комісії.

До юристів звернувся з питанням громадянин, який має схожий статус, "тимчасово непридатний". Він поцікавився, чи треба йому і таким, як він, громадянам теж пройти повторну ВЛК до 4 лютого.

Чи стосується тимчасово непридатних дата 4 лютого

Юрист Євген Корнійчук пояснив, що вимога пройти повторну ВЛК до 4 лютого 2025 року стосується лише обмежено придатних.

Для тимчасово непридатних громадян є свої часові проміжки.

"Вам треба відвідати ТЦК після спливання терміну тимчасової непридатності, якщо у вас виписана повістка. Якщо ні, то тільки після отримання повістки", — пояснив Корнійчук.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, чи мають громадяни самі йти до ТЦК на повторну ВЛК, без повістки.

Також ми писали про те, чи мають проходити повторну ВЛК студенти, які раніше мали статус "обмежено придатний".