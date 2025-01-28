Повторная военно-врачебная комиссия - повторная ВВК для временно непригодных

Процесс прохождения повторной ВВК. Фото: УНІАН

Временно непригодные для военной службы граждане не имеют обязанности пройти повторную ВВК до 4 февраля 2025 года, как ограниченно годные. Этой категории военнообязанных должны поступить повестки с датами прохождения повторной ВВК.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Евгений Корнийчук.

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До 4 февраля 2025 года все граждане, которые имели статус "ограниченно годный", должны пройти повторные военно-врачебные комиссии.

К юристам обратился с вопросом гражданин, который имеет похожий статус, "временно непригодный". Он поинтересовался, надо ли ему и таким, как он, гражданам тоже пройти повторную ВВК до 4 февраля.

Касается ли временно непригодных дата 4 февраля

Юрист Евгений Корнийчук пояснил, что требование пройти повторную ВВК до 4 февраля 2025 года касается только ограниченно годных.

Для временно непригодных граждан есть свои временные промежутки.

Вам надо посетить ТЦК после истечения срока временной непригодности, если у вас выписана повестка. Если нет, то только после получения повестки", — пояснил Корнийчук.

Напомним, мы ранее сообщали о том, должны ли граждане сами идти в ТЦК на повторную ВВК, без повестки.

Также мы писали о том, должны ли проходить повторную ВВК студенты, которые ранее имели статус "ограниченно годный".