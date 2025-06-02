Як оскаржити висновок повторної ВЛК — інструкція від Мін'юсту

Військовозобов'язаний проходить військову медкомісію. Фото: КОТЦК та СП/Facebook

Термін проходження повторної ВЛК спливає 5 червня. Після повторного медогляду громадяни, які раніше вважалися обмежено придатними до служби, можуть стати повністю придатними. Якщо ж військовозобов'язаний не згоден із висновком ВЛК, рішення лікарської комісії можна оскаржити.

Про це повідомили в Міністерстві юстиції України.

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Як оскаржити висновок повторної ВЛК

Для досудового оскарження потрібно подати заяву, в якій поясняється причина незгоди, усі документи від ВЛК і додаткові медичні документи, що підтверджують причину незгоди (довідки та висновки лікарів).

Якщо ж військовозобов'язаний оскаржуватиме рішення ВЛК через суд, для цього йому треба підготувати позовну заяву з:

назвою адміністративного суду;

повним найменуванням сторін та їхніми адресами;

змістом постанови ВЛК;

описом обставин, які стали причиною подання позову;

чітким формувалюванням вимог;

переліком документів, які додаються разом із заявою.

Також до заяви треба додати копію висновку ВЛК та інші документи, які є підтвердженням позиції позивача, зокрема медичні довідки й висновки експертів.

Зволікати з оскаржуванням не варто, адже термін подання апеляції обмежений. У суді можна оскаржити постанову ВЛК можна впродовж трьох місяців, якщо перед цим було досудове оскаржування, і впродовж півроку, якщо військовозобов'язаний вирішив одразу звернутися до суду. Відлік терміну для подання позову починається від дати висновку ВЛК.

Раніше нардепка Ніна Южаніна попередила, що не варто відтягувати проходження ВЛК на останній день. Той, хто не встигне пройти повторний медогляд, може потрапити під мобілізацію.

Також ми повідомляли, що в Чернігівській області чоловік відмовився проходити ВЛК. Його оштрафували.