Как обжаловать заключение повторной ВВК — инструкция от Минюста

Военнообязанный проходит военную медкомиссию. Фото: КОТЦК и СП/Facebook

Срок прохождения повторной ВВК истекает 5 июня. После повторного медосмотра граждане, которые ранее считались ограниченно пригодными к службе, могут стать полностью пригодными. Если же военнообязанный не согласен с заключением ВВК, решение врачебной комиссии можно обжаловать.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Реклама

Читайте также:

Как обжаловать заключение повторной ВВК

Для досудебного обжалования нужно подать заявление, в котором объясняется причина несогласия, все документы от ВВК и дополнительные медицинские документы, подтверждающие причину несогласия (справки и заключения врачей).

Если же военнообязанный будет обжаловать решение ВВК через суд, для этого ему нужно подготовить исковое заявление с:

названием административного суда;

полным наименованием сторон и их адресами;

содержанием постановления ВВК;

описанием обстоятельств, которые стали причиной подачи иска;

четкой формулировкой требований;

перечнем документов, которые прилагаются вместе с заявлением.

Также к заявлению нужно приложить копию заключения ВВК и другие документы, которые являются подтверждением позиции истца, в частности медицинские справки и заключения экспертов.

Медлить с обжалованием не стоит, ведь срок подачи апелляции ограничен. В суде обжаловать постановление ВВК можно в течение трех месяцев, если перед этим было досудебное обжалование, и в течение полугода, если военнообязанный решил сразу обратиться в суд. Отсчет срока для подачи иска начинается от даты заключения ВВК.

Ранее нардеп Нина Южанина предупредила, что не стоит оттягивать прохождение ВВК на последний день. Тот, кто не успеет пройти повторный медосмотр, может попасть под мобилизацию.

Также мы сообщали, что в Черниговской области мужчина отказался проходить ВВК. Его оштрафовали.