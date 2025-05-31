Ніна Южаніна стверджує, що люди затягують з ВЛК, а потім не можуть довести, що мають якісь захворювання

Нардепка Ніна Южаніна. Фото: Скриншот

В українському інфопросторі не вистачало інформації, що обмежено придатні мають пройти ВЛК і зробити це вчасно. В іншому випадку можуть бути проблеми у самого військовозобов'язаного та неприємні ситуації з патрулями ТЦК.

Про це в етері Ранок.LIVE заявила нардепка Ніна Южаніна.

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Депутатка нагадала, що зараз вже не існує статусу "обмежено придатний", а є "тимчасово непридатний" і його треба періодично підтверджувати на медкомісії. Проте багато хто з військовозобов'язаних чи військових про це забувають, чи не знають, а потім стикаються з проблемами.

"Всі відтягували ВЛК чомусь на останній момент, але може статися так, що в той час у вас вже була там десь повістка, ви вже в розшуку, і потім, самі не пройшовши якісно ВЛК, ви не зможете довести, що у вас є вади здоров'я, тому що вже далі весь механізм дуже швидко крутиться", — зазначила Южаніна.

Вона застерегла від цього всіх військовозобов'язаних, адже має власні приклади. Зараз знайомі їй люди вже знаходяться в ТЦК і не мають можливості занести до бази "Оберіг" дані щодо своїх захворювань, щоб у ТЦК не було навіть можливості забрати такого військовозобов'язаного.

"Таке враження, що ми просто створюємо умови для бусифікації, якщо відверто", — сказала нардепка.

Нагадаємо, нардеп Михайло Цимбалюк виступив з ініціативою подовжити строки проходження ВЛК для осіб з обмеженою придатністю до служби. Також він пропонує впровадження реформ у роботу ТЦК.

А народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що на військово-лікарських комісіях фактично не існує категорії непридатних до служби. Гончаренко вважає, що чоловіки з серйозними фізичними обмеженнями, такими як відсутність кінцівок чи ока, часто отримують статус "придатних".