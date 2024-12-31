Повторная военно-врачебная комиссия - должны ли проходить повторную ВВК военные

Повторная ВВК — кому не нужно проходить
Несмотря на требования отечественного военного законодательства, проходить повторную военно-врачебную комиссию нужно далеко не всем. В частности, те, кто изменил статус военнообязанного на военнослужащего, освобождаются от этой обязанности.
Об этом на портале "Юристи.UA" написала адвокат Елена Собянина.
Для кого повторная ВВК обязательна
Согласно действующему законодательству, часть военнообязанных граждан должна обязательно пройти повторную военно-врачебную комиссию.
Это касается, в частности, тех граждан, которые первой ВВК признаны ограниченно годными к военной службе.
Но не все бывшие ограниченно годные должны проходить эту комиссию.
Когда не нужно проходить повторную ВВК
К юристам обратилась жена такого гражданина, которая отметила, что он сейчас находится в составе ВСУ и поинтересовалась, нужно ли ее мужу проходить повторную военно-врачебную комиссию.
"На сегодня обязанность пройти ВВК ограниченно годным касается военнообязанных, а не военнослужащих, в связи с чем ему не нужно обязательно проходить ВВК до 4 февраля", — ответила адвокат Елена Собянина.
Напомним, мы ранее писали о том, должны ли граждане сами идти в ТЦК на повторную ВВК.
Добавим, мы сообщали, когда нужно проходить повторную ВВК ограниченно пригодным.
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