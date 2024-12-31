Повторная военно-врачебная комиссия - должны ли проходить повторную ВВК военные

Процесс прохождения военно-врачебной комиссии. Фото: news.blog.net.ua

Несмотря на требования отечественного военного законодательства, проходить повторную военно-врачебную комиссию нужно далеко не всем. В частности, те, кто изменил статус военнообязанного на военнослужащего, освобождаются от этой обязанности.

Об этом на портале "Юристи.UA" написала адвокат Елена Собянина.

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Для кого повторная ВВК обязательна

Согласно действующему законодательству, часть военнообязанных граждан должна обязательно пройти повторную военно-врачебную комиссию.

Это касается, в частности, тех граждан, которые первой ВВК признаны ограниченно годными к военной службе.

Но не все бывшие ограниченно годные должны проходить эту комиссию.

Когда не нужно проходить повторную ВВК

К юристам обратилась жена такого гражданина, которая отметила, что он сейчас находится в составе ВСУ и поинтересовалась, нужно ли ее мужу проходить повторную военно-врачебную комиссию.

"На сегодня обязанность пройти ВВК ограниченно годным касается военнообязанных, а не военнослужащих, в связи с чем ему не нужно обязательно проходить ВВК до 4 февраля", — ответила адвокат Елена Собянина.

Напомним, мы ранее писали о том, должны ли граждане сами идти в ТЦК на повторную ВВК.

Добавим, мы сообщали, когда нужно проходить повторную ВВК ограниченно пригодным.