У МОН прокоментували можливе позбавлення студентів відстрочок від мобілізації

Позбавлення студентів відстрочок — у МОН розповіли деталі
Міністерство освіти і науки України готує зміни до закону, щоб позбавити студентів 25+ відстрочок від мобілізації. У відомстві пояснили, кого конкретно це стосуватиметься.
Про це розповів заступник міністра освіти Михайло Винницький, відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.
Позбавлення студентів відстрочок — кого стосуватиметься
Винницький пояснив, що скасування відстрочок стосуватиметься студентів, які вирішили отримати другу чи третю освіту в закладі профтеху.
Крім того, заступник міністра освіти вказав на цікаву тенденцію, коли особи 35-40 років знову вступають на навчання попри те, що вже мали дипломи.
"У нас є феномен дуже цікавий. Особа, якій 35-40 років і вона отримувала різні дипломи про вищу освіту, професійну освіту у часи, коли не було загального реєстру дипломів… В нас єдина державна електронна база з'явилася приблизно 10 років тому. Ну і, відповідно, хто вчився раніше, дуже часто може сказати: "А я загубив свій диплом". І раптом він вступає в професійно-технічну освіту без іспитів, бо там не треба НМТ", — зазначив представник Міносвіти.
За його словами, таких людей доволі багато.
"Зараз Верховною радою будуть розглядатися зміни до закону про мобілізацію, де мовиться про те, що особа, яка вступає у професійно-технічну освіту або у фахову передвищу освіту, і їй більше ніж 25 років, не буде мати відстрочку. Але це ще буде розглядатися Верховною Радою", — резюмував Винницький.
Раніше ми інформували, що у Верховній Раді України розглядається законопроєкт про зміни до процесу мобілізації та відстрочки від мобілізації.
Крім того, нещодавно політичний діяч Микола Томенко повідомив, скільки було відраховано аспірантів за останні два роки.
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