Відстрочка для студентів — кого зі студентів можуть мобілізувати

Студенти українського коледжу. Фото: iek.irpin.com

У Верховній Раді України розглядається законопроєкт про зміни до процесу мобілізації та відстрочки від мобілізації. Якщо їх ухвалять, то частина студентів втратить відстрочку і може бути мобілізована.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.

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Зміни у відстрочці для професійної та передвищої освіти

До юристів звернувся український студент, який поцікавився, чи збережеться за ним відпустка після ухвалення законопроєкту №13193, який передбачає зміни у процесі мобілізації.

Адвокат В’ячеслав Кирда підтвердив, що у законопроєкті й справді заплановані зміни, які скасують відстрочку для певних категорій студентів, старших 25 років.

"Якщо Ви навчаєтеся у закладі професійної (професійно-технічної) або фахової передвищої освіти, право на відстрочку можете втратити", — підкреслив юрист.

Що пропонують нардепи

В’ячеслав Кирда пояснив, що зміниться у процесі мобілізації та відстрочки для студентів після того, як законопроєкт буде ухвалений у нинішньому вигляді.

"Перше читання законопроєкту 13193 передбачає наступну умову для відстрочки - призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти і здобувачі фахової передвищої освіти, які розпочали навчання не пізніше року досягнення граничного віку направлення для проходження базової військової служби", — підкреслив юрист.

Усі інші учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти і здобувачі фахової передвищої освіти, які не підпадають під цю норму — справді можуть втратити відстрочку і будуть мобілізовані до лав Збройних сил України.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи діє відстрочка для студентів на канікулах.

Додамо, ми повідомляли про те, чи мають право на відстрочку студенти, старші 30 років.