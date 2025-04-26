В МОН прокомментировали возможное лишение студентов отсрочек от мобилизации

Заместитель министра образования Михаил Винницкий. Фото: Media Center Ukraine/Facebook

Министерство образования и науки Украины готовит изменения в закон, чтобы лишить студентов 25+ отсрочек от мобилизации. В ведомстве объяснили, кого конкретно это будет касаться.

Об этом рассказал заместитель министра образования Михаил Винницкий, отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

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Лишение студентов отсрочек — кого будет касаться

Винницкий пояснил, что отмена отсрочек будет касаться студентов, которые решили получить второе или третье образование в заведении профтеха.

Кроме того, заместитель министра образования указал на интересную тенденцию, когда лица 35-40 лет снова поступают на обучение несмотря на то, что уже имели дипломы.

"У нас есть феномен очень интересный. Человек, которому 35-40 лет и он получал различные дипломы о высшем образовании, профессиональном образовании во времена, когда не было общего реестра дипломов... У нас единая государственная электронная база появилась примерно 10 лет назад. Ну и, соответственно, кто учился раньше, очень часто может сказать: "А я потерял свой диплом". И вдруг он поступает в профессионально-техническое образование без экзаменов, потому что там не надо НМТ", — отметил представитель Минобразования.

По его словам, таких людей довольно много.

"Сейчас Верховной радой будут рассматриваться изменения в закон о мобилизации, где говорится о том, что лицо, которое поступает в профессионально-техническое образование или в профессиональное предвысшее образование, и ему больше 25 лет, не будет иметь отсрочку. Но это еще будет рассматриваться Верховной Радой", — резюмировал Винницкий.

Ранее мы информировали, что в Верховной Раде Украины рассматривается законопроект об изменениях в процесс мобилизации и отсрочки от мобилизации.

Кроме того, недавно политический деятель Николай Томенко сообщил, сколько было отчислено аспирантов за последние два года.