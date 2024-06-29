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Працевлаштування чоловіків під час війни — які документи вони мають надати

29 червня 2024 02:24
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Документи для працевлаштування військовозобов'язаних під час воєнного стану, повний список
Оформлення чоловіка у центрі зайнятості. Фото: phm.gov.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Чоловіки під час оформлення на нову роботу мають надати роботодавцю військово-облікові документи. Це потрібно для того, аби їх взяли на військовий облік за місцем роботи.

Про це йдеться у статті на сайті "Поради юриста".

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Після змін у законодавстві усі українські роботодавці мають брати усіх нових військовозобов’язаних працівників на військовий облік.

Дані про цих співробітників мають бути передані до територіальних центрів комплектування.

Документи від працівника

Для того, аби стати на військовий облік на новому робочому місці, громадяни мають надати відповідні документи.

Закон регулює, які саме документи мають бути надані. Це:

  • приписне посвідчення — для призовника;
  • військовий квиток чи тимчасове посвідчення — для військовозобов’язаного;
  • військовий квиток — для резервістів.  

Нагадаємо, що військовозобов’язаним влаштуватися на роботу та вступити на навчання тепер можливо тільки за наявності військово-облікового документа.

Виняток зробили лише для жінок-медиків та фармацевтів — вони можуть влаштуватися на роботу без надання цього документу до 2026 року.

Раніше ми повідомляли, чи мають право роботодавці звільняти працівників без військового квитка.

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мобілізація
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