Документы для трудоустройства военнообязанных во время военного положения, полный список

Оформление мужчины в центре занятости. Фото: phm.gov.ua

Мужчины при оформлении на новую работу должны предоставить работодателю военно-учетные документы. Это нужно для того, чтобы их приняли на военный учет по месту работы.

Об этом говорится в статье на сайте "Поради юриста".

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Военный учет на работе

После изменений в законодательстве, все украинские работодатели должны брать всех новых военнообязанных работников на военный учет.

Данные об этих сотрудниках должны быть переданы в территориальные центры комплектования.

Документы от работника

Для того чтобы стать на военный учет на новом рабочем месте, граждане должны предоставить соответствующие документы.

Закон регулирует, какие документы должны быть предоставлены. Это:

приписное удостоверение — для призывника;

военный билет или временное удостоверение — для военнообязанного;

военный билет — для резервистов.

Напомним, что военнообязанным устроиться на работу и поступить на обучение теперь возможно только при наличии военно-учетного документа.

Исключение было сделано только для женщин-медиков и фармацевтов — они могут устроиться на работу без предоставления этого документа до 2026 года.

Ранее мы сообщали, имеют ли право работодатели увольнять работников без военного билета.