Документы для трудоустройства военнообязанных во время военного положения, полный список

Трудоустройство мужчин во время войны — какие документы они должны предоставить
Мужчины при оформлении на новую работу должны предоставить работодателю военно-учетные документы. Это нужно для того, чтобы их приняли на военный учет по месту работы.
Об этом говорится в статье на сайте "Поради юриста".
Военный учет на работе
После изменений в законодательстве, все украинские работодатели должны брать всех новых военнообязанных работников на военный учет.
Данные об этих сотрудниках должны быть переданы в территориальные центры комплектования.
Документы от работника
Для того чтобы стать на военный учет на новом рабочем месте, граждане должны предоставить соответствующие документы.
Закон регулирует, какие документы должны быть предоставлены. Это:
- приписное удостоверение — для призывника;
- военный билет или временное удостоверение — для военнообязанного;
- военный билет — для резервистов.
Напомним, что военнообязанным устроиться на работу и поступить на обучение теперь возможно только при наличии военно-учетного документа.
Исключение было сделано только для женщин-медиков и фармацевтов — они могут устроиться на работу без предоставления этого документа до 2026 года.
Ранее мы сообщали, имеют ли право работодатели увольнять работников без военного билета.
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