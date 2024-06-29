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Трудоустройство мужчин во время войны — какие документы они должны предоставить

29 июня 2024 02:24
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Документы для трудоустройства военнообязанных во время военного положения, полный список
Оформление мужчины в центре занятости. Фото: phm.gov.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Мужчины при оформлении на новую работу должны предоставить работодателю военно-учетные документы. Это нужно для того, чтобы их приняли на военный учет по месту работы.

Об этом говорится в статье на сайте "Поради юриста".

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После изменений в законодательстве, все украинские работодатели должны брать всех новых военнообязанных работников на военный учет.

Данные об этих сотрудниках должны быть переданы в территориальные центры комплектования.

Документы от работника

Для того чтобы стать на военный учет на новом рабочем месте, граждане должны предоставить соответствующие документы.

Закон регулирует, какие документы должны быть предоставлены. Это:

  • приписное удостоверение — для призывника;
  • военный билет или временное удостоверение — для военнообязанного;
  • военный билет — для резервистов.

Напомним, что военнообязанным устроиться на работу и поступить на обучение теперь возможно только при наличии военно-учетного документа.

Исключение было сделано только для женщин-медиков и фармацевтов — они могут устроиться на работу без предоставления этого документа до 2026 года.

Ранее мы сообщали, имеют ли право работодатели увольнять работников без военного билета.

военный учет
мобилизация
предприятия
военный билет
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