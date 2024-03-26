Адвокат пояснила, хто може працевлаштуватися без військового квитка

Чоловіки біля ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація військовозобов'язаних. Також існує вимога щодо працевлаштування чоловіків — вони повинні мати військово-обліковий документ.

Чи можна влаштуватися на роботу без військового квитка, розповіла адвокат Марія Левченко.

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Працевлаштування без військового квитка

За словами адвоката, влаштуватися на роботу та вступити на навчання тепер можливо тільки за наявності військово-облікового документа.

Вона зауважила, що виключення зробили лише для жінок-медиків та фармацевтів — вони можуть влаштуватися на роботу без надання цього документу до 2026 року.

Левченко розповіла, що 5 січня 2023 року набула чинності постанова Кабміну №14-87, яка встановлює нові правила військового обліку на підприємствах.

Як відомо, вимога для роботодавця обов'язково фіксувати військово-обліковий документ для своїх працівників, які є військовозобов'язаними, була й раніше.

У новій постанові додається лише обов'язок, що можна пред'явити військовий квиток ще й у порталі "Дія". Було прибрано прогалину, яка не була чітко прописана — обов'язок керівників підприємств й організацій доводити до своїх працівників під підпис накази про те, що конкретного співробітника викликають до ТЦК та СП для звіряння військово-облікових даних.

Що це змінить для роботодавців та працівників

"Для роботодавця це означає, що треба тепер мати обов'язково людину, яка буде займатися ціленаправлено веденням військового обліку і вона має проходити підвищення кваліфікації", — сказала адвокат.

Також у роботодавця чітко розписаний обов'язок до семи днів після прийняття на роботу чи звільнення людини передавати ці дані до ТЦК та СП.

Водночас для ФОПів у цьому порядку не прописано жодних вимог, але це не означає, що їх не будуть перевіряти.

Для працівника ці правила означають те, що у випадку невчасного оновлення своїх даних в ТЦК та СП роботодавець може його звільнити.

"А все тому, що без оновлення роботодавець не може собі взяти на внутрішній військовий облік відповідного працівника. Періодичність оновлення — не рідше одного разу на рік", — пояснила Левченко.

Раніше адвокат розповів, у яких випадках та в якому розмірі в Україні можуть штрафувати військовозобов'язаних.

Крім того, нардепи визначилися, що реєстрація в електронному кабінеті призовника буде правом, а не обов’язком, та відхилили пропозицію з надсилання електронних повісток на електронний кабінет.