Адвокат пояснила, хто може працевлаштуватися без військового квитка
В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація військовозобов'язаних. Також існує вимога щодо працевлаштування чоловіків — вони повинні мати військово-обліковий документ.
Чи можна влаштуватися на роботу без військового квитка, розповіла адвокат Марія Левченко.
Працевлаштування без військового квитка
За словами адвоката, влаштуватися на роботу та вступити на навчання тепер можливо тільки за наявності військово-облікового документа.
Вона зауважила, що виключення зробили лише для жінок-медиків та фармацевтів — вони можуть влаштуватися на роботу без надання цього документу до 2026 року.
Левченко розповіла, що 5 січня 2023 року набула чинності постанова Кабміну №14-87, яка встановлює нові правила військового обліку на підприємствах.
Як відомо, вимога для роботодавця обов'язково фіксувати військово-обліковий документ для своїх працівників, які є військовозобов'язаними, була й раніше.
У новій постанові додається лише обов'язок, що можна пред'явити військовий квиток ще й у порталі "Дія". Було прибрано прогалину, яка не була чітко прописана — обов'язок керівників підприємств й організацій доводити до своїх працівників під підпис накази про те, що конкретного співробітника викликають до ТЦК та СП для звіряння військово-облікових даних.
Що це змінить для роботодавців та працівників
"Для роботодавця це означає, що треба тепер мати обов'язково людину, яка буде займатися ціленаправлено веденням військового обліку і вона має проходити підвищення кваліфікації", — сказала адвокат.
Також у роботодавця чітко розписаний обов'язок до семи днів після прийняття на роботу чи звільнення людини передавати ці дані до ТЦК та СП.
Водночас для ФОПів у цьому порядку не прописано жодних вимог, але це не означає, що їх не будуть перевіряти.
Для працівника ці правила означають те, що у випадку невчасного оновлення своїх даних в ТЦК та СП роботодавець може його звільнити.
"А все тому, що без оновлення роботодавець не може собі взяти на внутрішній військовий облік відповідного працівника. Періодичність оновлення — не рідше одного разу на рік", — пояснила Левченко.
Раніше адвокат розповів, у яких випадках та в якому розмірі в Україні можуть штрафувати військовозобов'язаних.
Крім того, нардепи визначилися, що реєстрація в електронному кабінеті призовника буде правом, а не обов’язком, та відхилили пропозицію з надсилання електронних повісток на електронний кабінет.
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