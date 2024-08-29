Статус людини з інвалідністю - що треба робити і як сповістити ТЦК

Військовий проходить МСЕК. Фото: grechka.info

Інвалідність військовозобов’язаного громадянина встановлює медико-соціальна експертна комісія. Вона ж має передати цю інформацію у відповідні територіальні центри комплектування за місцем реєстрації військовозобов’язаного.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Під час загальної мобілізації від примусового призову звільняються особи з інвалідністю.

Інвалідність громадянина може бути встановлена тільки однією структурою — медико-соціальною експертною комісією (МСЕК).

Хто повідомляє про інвалідність військовозобов’язаного у ТЦК

Саме медико-соціальні експертні комісії, наголосив Юрій Айвазян, відповідають за передачу до ТЦК інформації про набуття тим чи іншим військовозобов’язаним громадянином ступеню інвалідності (чи зміни одного ступеню на інший).

МСЕК мають у семиденний строк повідомити до ТЦК про усіх призовників, військовозобов’язаних та резервістів, яких визнано особами з інвалідністю, та про зміну групи інвалідності у цих категорій.