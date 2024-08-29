Статус людини з інвалідністю - що треба робити і як сповістити ТЦК

Інвалідність військовозобов'язаного — хто має повідомити про це в ТЦК
Інвалідність військовозобов’язаного громадянина встановлює медико-соціальна експертна комісія. Вона ж має передати цю інформацію у відповідні територіальні центри комплектування за місцем реєстрації військовозобов’язаного.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Осіб з інвалідністю не мобілізують
Під час загальної мобілізації від примусового призову звільняються особи з інвалідністю.
Інвалідність громадянина може бути встановлена тільки однією структурою — медико-соціальною експертною комісією (МСЕК).
Хто повідомляє про інвалідність військовозобов’язаного у ТЦК
Саме медико-соціальні експертні комісії, наголосив Юрій Айвазян, відповідають за передачу до ТЦК інформації про набуття тим чи іншим військовозобов’язаним громадянином ступеню інвалідності (чи зміни одного ступеню на інший).
МСЕК мають у семиденний строк повідомити до ТЦК про усіх призовників, військовозобов’язаних та резервістів, яких визнано особами з інвалідністю, та про зміну групи інвалідності у цих категорій.
Читайте Новини.LIVE!