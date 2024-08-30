Можно ли устроиться на работу в школу без военного билета - подробности

Учителя физической культуры. Фото: fizra.ippo.kubg.edu.ua

Учителя получают отсрочку от мобилизации при соответствующей педагогической нагрузке. Но трудоустроиться в школу без военно-учетных документов невозможно.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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При проведении общей мобилизации право на отсрочку имеют педагогические работники образовательных учреждений — учителя, преподаватели, воспитатели, руководители кружков.

Для того чтобы получить отсрочку, они должны иметь педагогическую нагрузку не менее 0,75 ставки.

Можно ли устроиться в школу без военного билета

Но для того, чтобы получить работу в школе (как и любую другую), военнообязанные граждане должны иметь актуализированные военно-учетные документы. Без них трудоустройство и получение отсрочки невозможны.

"Для трудоустройства Вам необходимо состоять на военном учете и иметь действительный ВУД. Другие варианты отсутствуют", — подчеркнул Юрий Айвазян.