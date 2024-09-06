Працевлаштування під час війни - військовозобов'язані на роботі - документи для влаштування на роботу

Оформлення військовозобов’язаного. Фото: volynnews.com

Військовозобов’язані громадяни в умовах воєнного стану мають надавати під час процесу працевлаштування на новому робочому місці військово-облікові документи. Роботодавець має право вимагати від працівника винятково паперові документи, не приймаючи електронний ВОД.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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В умовах воєнного стану та оголошеної загальної мобілізації змінилася процедура оформлення на новому робочому місці військовозобов’язаних громадян.

Ця категорія осіб має надавати роботодавцю, крім трудової книжки, ще і актуалізований військово-обліковий документ.

Чи законними є вимоги роботодавця

Зараз в Україні діють два варіанти військово-облікових документів – старі паперові та електронні. У деяких працівників роботодавці вимагають надати тільки паперові військові квитки чи тимчасові посвідчення військовозобов’язаного.

"Хоча згідно діючого законодавства е-ВОД прирівнюється до паперового за своїм юридичним значенням, порушень трудового законодавства у вимогах роботодавця по суті немає", — пояснив цю ситуацію адвокат Юрій Айвазян.

Він підкреслив, що у такій ситуації працівнику залишається або домовитися із роботодавцем, або шукати іншу роботу.