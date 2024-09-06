Працевлаштування під час війни - військовозобов'язані на роботі - документи для влаштування на роботу

Працевлаштування військовозобов'язаних — чи достатньо лише е-ВОД
Військовозобов’язані громадяни в умовах воєнного стану мають надавати під час процесу працевлаштування на новому робочому місці військово-облікові документи. Роботодавець має право вимагати від працівника винятково паперові документи, не приймаючи електронний ВОД.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Нововведення на робочому місці
В умовах воєнного стану та оголошеної загальної мобілізації змінилася процедура оформлення на новому робочому місці військовозобов’язаних громадян.
Ця категорія осіб має надавати роботодавцю, крім трудової книжки, ще і актуалізований військово-обліковий документ.
Чи законними є вимоги роботодавця
Зараз в Україні діють два варіанти військово-облікових документів – старі паперові та електронні. У деяких працівників роботодавці вимагають надати тільки паперові військові квитки чи тимчасові посвідчення військовозобов’язаного.
"Хоча згідно діючого законодавства е-ВОД прирівнюється до паперового за своїм юридичним значенням, порушень трудового законодавства у вимогах роботодавця по суті немає", — пояснив цю ситуацію адвокат Юрій Айвазян.
Він підкреслив, що у такій ситуації працівнику залишається або домовитися із роботодавцем, або шукати іншу роботу.
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