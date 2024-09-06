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Трудоустройство военнообязанных — достаточно ли е-ВУД

6 сентября 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Трудоустройство во время войны – военнообязанные на работе – документы для устройства на работу
Оформление военнообязанного. Фото: volynnews.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанные граждане в условиях военного положения должны предоставлять во время процесса трудоустройства на новом рабочем месте военно-учетные документы. Работодатель имеет право требовать от работника исключительно бумажных документов, не принимая электронный ВОД.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В условиях военного положения и объявленной общей мобилизации изменилась процедура оформления на новом рабочем месте военнообязанных граждан.

Эта категория лиц должна предоставлять работодателю кроме трудовой книжки еще и актуализированный военно-учетный документ.

Законны ли требования работодателя

Сейчас в Украине действуют два варианта военно-учетных документов – старые бумажные и электронные. У некоторых работников работодатели требуют предоставить только бумажные военные билеты или временные удостоверения военнообязанного.

"Хотя согласно действующему законодательству е-ВУД приравнивается к бумажному по своему юридическому значению, нарушений трудового законодательства в требованиях работодателя, по сути, нет", — объяснил эту ситуацию адвокат Юрий Айвазян.

Он подчеркнул, что в такой ситуации работнику остается либо договориться с работодателем, либо искать другую работу.

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23:35 ГПСУ задержали группу из двенадцати уклонистов у границы с Молдовой

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