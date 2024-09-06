Трудоустройство во время войны – военнообязанные на работе – документы для устройства на работу

Трудоустройство военнообязанных — достаточно ли е-ВУД
Военнообязанные граждане в условиях военного положения должны предоставлять во время процесса трудоустройства на новом рабочем месте военно-учетные документы. Работодатель имеет право требовать от работника исключительно бумажных документов, не принимая электронный ВОД.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Нововведение на рабочем месте
В условиях военного положения и объявленной общей мобилизации изменилась процедура оформления на новом рабочем месте военнообязанных граждан.
Эта категория лиц должна предоставлять работодателю кроме трудовой книжки еще и актуализированный военно-учетный документ.
Законны ли требования работодателя
Сейчас в Украине действуют два варианта военно-учетных документов – старые бумажные и электронные. У некоторых работников работодатели требуют предоставить только бумажные военные билеты или временные удостоверения военнообязанного.
"Хотя согласно действующему законодательству е-ВУД приравнивается к бумажному по своему юридическому значению, нарушений трудового законодательства в требованиях работодателя, по сути, нет", — объяснил эту ситуацию адвокат Юрий Айвазян.
Он подчеркнул, что в такой ситуации работнику остается либо договориться с работодателем, либо искать другую работу.
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