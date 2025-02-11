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Працевлаштування з е-ВОД — чи достатньо цього документа

11 лютого 2025 14:47
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Працевлаштування військовозобов'язаних — чи вистачить електронного ВОД для працевлаштування
Застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Для того, аби влаштуватися на роботу, військовозобов’язаний громадянин повинен мати актуальний військово-обліковий документ. Причому вистачає навіть електронного ВОД, вимагати у такій ситуації паперовий документ роботодавці не мають права.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військовозобов’язані громадяни України під час дії воєнного стану та процесу загальної мобілізації можуть влаштуватися на нову роботу тільки з актуальним військово-обліковим документом, бо підприємства мають також вести військовий облік своїх військовозобов’язаних працівників.

Але у таких ситуаціях іноді виникають проблеми. Так, до юристів звернувся громадянин, який заявив, що не може працевлаштуватися до лав ДСНС з електронним військово-обліковим документом — там вимагають тільки паперовий документ.

Чи достатньо електронного військово-облікового документа

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що такі дії роботодавця є некоректними.

"Не бачу для цього жодних підстав", — підкреслив юрист, нагадавши про законність електронного військово-облікового документу.

"Ваш е-ВОД має таку ж саму юридичну силу, як і паперовий. Тим паче, що в ньому присутні всі необхідні дані", — резюмував Айвазян.

Таким чином, військовозобов’язаному громадянину України для того, аби влаштуватися на роботу, достатньо мати електронний ВОД у застосунку "Резерв+".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що є головною проблемою для підприємств під час приймання на роботу військовозобов'язаних.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна влаштуватися на роботу під час війни без військового квитка.

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