Працевлаштування військовозобов'язаних — чи вистачить електронного ВОД для працевлаштування

Працевлаштування з е-ВОД — чи достатньо цього документа
Для того, аби влаштуватися на роботу, військовозобов’язаний громадянин повинен мати актуальний військово-обліковий документ. Причому вистачає навіть електронного ВОД, вимагати у такій ситуації паперовий документ роботодавці не мають права.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Працевлаштування військовозобов'язаних
Військовозобов’язані громадяни України під час дії воєнного стану та процесу загальної мобілізації можуть влаштуватися на нову роботу тільки з актуальним військово-обліковим документом, бо підприємства мають також вести військовий облік своїх військовозобов’язаних працівників.
Але у таких ситуаціях іноді виникають проблеми. Так, до юристів звернувся громадянин, який заявив, що не може працевлаштуватися до лав ДСНС з електронним військово-обліковим документом — там вимагають тільки паперовий документ.
Чи достатньо електронного військово-облікового документа
Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що такі дії роботодавця є некоректними.
"Не бачу для цього жодних підстав", — підкреслив юрист, нагадавши про законність електронного військово-облікового документу.
"Ваш е-ВОД має таку ж саму юридичну силу, як і паперовий. Тим паче, що в ньому присутні всі необхідні дані", — резюмував Айвазян.
Таким чином, військовозобов’язаному громадянину України для того, аби влаштуватися на роботу, достатньо мати електронний ВОД у застосунку "Резерв+".
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що є головною проблемою для підприємств під час приймання на роботу військовозобов'язаних.
Додамо, ми повідомляли про те, чи можна влаштуватися на роботу під час війни без військового квитка.
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