Працевлаштування військовозобов'язаних, особливості процесу під час війни

Прийом на роботу військовозобов'язаних — що є головною проблемою для підприємств
Під час оформлення на підприємствах військовозобов'язаних громадян теоретично можна використовувати електронні військово-облікові документи нового працівника. Але на практиці краще оформлювати таких працівників зі стандартними паперовими документами.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Оформлення військовозобов’язаних на новій роботі
Під час прийому на роботу військовозобов’язані громадяни мають надавати військово-облікові документи (ВОД).
Коментуючи питання, про те, чи можуть на підприємстві використовувати військово-облікові дані нового працівника, вказані у мобільному застосунку "Резерв+", адвокат Сергій Айвазян наголосив: "Я би рекомендував Вам керуватися чинним оригінальним ВОД в паперовому вигляді з актуальними на момент прийняття на роботу даними".
У чому головна проблема електронних документів
За словами юриста, теоретично можливо використовувати і електронні військово-облікові документи, але на практиці у підприємства можуть виникнути проблеми із територіальними центрами комплектування.
"Це може призвести Вас до помилок при складанні звітів до ТЦК списку на бронювання до відповідного профільного міністерства", — пояснив Юрій Айвазян.
Нагадаємо, що військовозобов’язаним влаштуватися на роботу та вступити на навчання тепер можливо тільки за наявності військово-облікового документа.
Виняток зробили лише для жінок-медиків та фармацевтів — вони можуть влаштуватися на роботу без надання цього документу до 2026 року.
Раніше ми повідомляли, чи мають право роботодавці звільняти працівників без військового квитка.
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