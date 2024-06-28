Працевлаштування військовозобов'язаних, особливості процесу під час війни

Громадянин України з військовим квитком. Фото: ТСН

Під час оформлення на підприємствах військовозобов'язаних громадян теоретично можна використовувати електронні військово-облікові документи нового працівника. Але на практиці краще оформлювати таких працівників зі стандартними паперовими документами.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Під час прийому на роботу військовозобов’язані громадяни мають надавати військово-облікові документи (ВОД).

Коментуючи питання, про те, чи можуть на підприємстві використовувати військово-облікові дані нового працівника, вказані у мобільному застосунку "Резерв+", адвокат Сергій Айвазян наголосив: "Я би рекомендував Вам керуватися чинним оригінальним ВОД в паперовому вигляді з актуальними на момент прийняття на роботу даними".

У чому головна проблема електронних документів

За словами юриста, теоретично можливо використовувати і електронні військово-облікові документи, але на практиці у підприємства можуть виникнути проблеми із територіальними центрами комплектування.

"Це може призвести Вас до помилок при складанні звітів до ТЦК списку на бронювання до відповідного профільного міністерства", — пояснив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, що військовозобов’язаним влаштуватися на роботу та вступити на навчання тепер можливо тільки за наявності військово-облікового документа.

Виняток зробили лише для жінок-медиків та фармацевтів — вони можуть влаштуватися на роботу без надання цього документу до 2026 року.

Раніше ми повідомляли, чи мають право роботодавці звільняти працівників без військового квитка.