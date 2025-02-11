Трудоустройство военнообязанных — хватит ли электронного ВОД для трудоустройства

Трудоустройство с е-ВУД — достаточно ли этого документа
Для того чтобы устроиться на работу, военнообязанный гражданин должен иметь актуальный военно-учетный документ. Причем хватает даже электронного ВОД, требовать в такой ситуации бумажный документ работодатели не имеют права.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Трудоустройство военнообязанных
Военнообязанные граждане Украины во время действия военного положения и процесса всеобщей мобилизации могут устроиться на новую работу только с актуальным военно-учетным документом, потому что предприятия должны также вести воинский учет своих военнообязанных работников.
Но в таких ситуациях иногда возникают проблемы. Так, к юристам обратился гражданин, который заявил, что не может трудоустроиться в ряды ГСЧС с электронным военно-учетным документом — там требуют только бумажный документ.
Достаточно ли электронного военно-учетного документа
Адвокат Юрий Айвазян отметил, что такие действия работодателя являются некорректными.
"Не вижу для этого никаких оснований", — подчеркнул юрист, напомнив о законности электронного военно-учетного документа.
"Ваш е-ВУД имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Тем более, что в нем присутствуют все необходимые данные", — резюмировал Айвазян.
Таким образом, военнообязанному гражданину Украины для того, чтобы устроиться на работу, достаточно иметь электронный ВУД в приложении "Резерв+".
Напомним, мы ранее писали о том, что является главной проблемой для предприятий при приеме на работу военнообязанных.
Добавим, мы сообщали о том, можно ли устроиться на работу во время войны без военного билета.
Читайте Новини.LIVE!