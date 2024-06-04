Мобілізація в Україні 2024 — якими повноваженнями володіють представники ТЦК

Працівники ТЦК виписують повістку військовозобов'язаному. Скриншот з відео на Youtube

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, що спонукає владу вдосконалювати мобілізаційні процеси та ведення військового обліку. Зокрема були прийняті зміни до закону, які наділяють територіальні центри комплектування та соціальної підтримки новими повноваженнями, а також правами та обов'язками.

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Що саме змінилося та до чого слід готуватися українцям, розповідаємо далі в матеріалі.

Слід зауважити, що йдеться про закон №3633-IX " Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".

Що можуть здійснювати працівники ТЦК та СП

Як вказано у постанові Кабінету міністрів Україні №558, завданнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки є:

проведення заходів з приписки громадян до призовних дільниць;

призов громадян на військову службу;

проведення відбору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом;

участь у відборі громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил;

підготовка та проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів;

забезпечення організації соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори до Збройних Сил, ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів з-поміж військовослужбовців Збройних Сил та членів їх сімей;

участь у військово-патріотичному вихованні громадян;

здійснення інших заходів з питань оборони відповідно до законодавства.

Крім того, ТЦК здійснюють ознайомлення громадян України з їх правами та обов’язками під час:

взяття на військовий облік;

направлення для проходження базової військової служби;

призову на військову службу;

проходження зборів.

Нові повноваження працівників ТЦК

Співробітники ТЦК та СП отримали право перевіряти у військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років військово-облікові документи. Громадяни зобов'язані пред'явити такий документ на вимогу.

Також з 18 липня 2024 року ТЦК офіційно можуть здійснювати фото- і відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації, а також можуть використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до Реєстру (крім співробітників СБУ та розвідувальних органів України, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають у них на військовому обліку).

ТЦК та СП оформляють для військовозобов’язаних, резервістів відстрочки від призову під час мобілізації, які надаються в установленому порядку, та проводять перевірку підстав їх надання, ведуть спеціальний облік військовозобов’язаних.

ТЦК сприяють організації призовною комісією проведення контрольного медичного огляду:

громадян, визнаних районними (міськими) призовними комісіями непридатними або тимчасово непридатними до військової служби;

громадян, які заявили про незгоду з результатами медичного огляду і рішеннями районних (міських) призовних комісій;

громадян, направлених для проходження базової військової служби, перед відправленням у навчальні частини (центри).

Також ТЦК беруть участь в організації та забезпеченні роботи районних (міських) призовних комісій, готують для розгляду зазначеними комісіями матеріали з питань направлення громадян України для проходження базової військової служби, служби у військовому резерві, надання відстрочки або звільнення їх від направлення для проходження базової військової служби, служби у військовому резерві.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають повноваження надсилати під час мобілізації вимоги про виконання обов’язку (обов’язків) військовозобов’язаними, резервістами.

Це можуть здійснювати в паперовій формі засобами поштового зв’язку рекомендованими листами з повідомленням про вручення за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування).

Однак це діє у разі отримання письмової відповіді від органів Нацполіції про неможливість здійснення адміністративного затримання та доставлення громадянина до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Цей документ є практично "попередженням", за яким слідує звернення ТЦК щодо обмеження громадянина, який ухилявся від військового обліку, у праві керування транспортним засобом.

До речі, саме ТЦК уповноважені звертатися до суду із позовною заявою про застосування тимчасового обмеження у праві керування транспортним засобом під час мобілізації.

Крім цього, стають можливими так звані заочні штрафи за порушення правил військового обліку та ухилення від мобілізації, які можуть виписувати безпосередньо ТЦК.

Раніше ми писали, що робити, якщо ТЦК відмовляє у наданні відстрочки, не маючи на це законних підстав.

Нагадаємо, ми інформували, коли закінчаться перевірки військовозобов’язаних українців на вулицях.

Також ми повідомляли, за якої умови потрібно оновити дані безпосередньо в ТЦК.