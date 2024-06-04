Мобилизация в Украине 2024 — какими полномочиями обладают представители ТЦК

Работникам ТЦК значительно расширили полномочия — к чему готовиться украинцам
В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, что побуждает власть совершенствовать мобилизационные процессы и ведение военного учета. В частности, были приняты изменения в закон, которые наделяют территориальные центры комплектования и социальной поддержки новыми полномочиями, а также правами и обязанностями.
Что именно изменилось и к чему нужно готовиться украинцам, рассказываем дальше в материале.
Следует заметить, что речь идет о законе №3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета".
Что могут осуществлять работники ТЦК и СП
Как указано в постановлении Кабинета министров Украины №558, задачами территориальных центров комплектования и социальной поддержки являются:
- проведение мероприятий по приписке граждан к призывным участкам;
- призыв граждан на военную службу;
- проведение отбора кандидатов для принятия военной службы по контракту;
- участие в отборе граждан для прохождения службы в военном резерве Вооруженных сил;
- подготовка и проведение в особый период мобилизации человеческих и транспортных ресурсов;
- обеспечение организации социальной и правовой защиты военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальное собрание в Вооруженные Силы, ветеранов войны и военной службы, пенсионеров из военнослужащих Вооруженных Сил и членов их семей;
- участие в военно-патриотическом воспитании граждан;
- осуществление других мер по вопросам обороны в соответствии с законодательством.
Кроме того, ТЦК осуществляют ознакомление граждан Украины с их правами и обязанностями во время:
- взятие на военный учет;
- направление для прохождения базовой военной службы;
- призыва на военную службу;
- прохождение собрания.
Новые полномочия работников ТЦК
Сотрудники ТЦК и СП получили право проверять у военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетные документы. Граждане обязаны предъявить такой документ по требованию.
Также с 18 июля 2024 года ТЦК официально могут осуществлять фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации, а также могут использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к Реестру (кроме сотрудников СБУ и разведывательных органов Украины, военнообязанных и резервистов, состоящих у них на военном учете).
ТЦК и СП оформляют для военнообязанных, резервистов отсрочки от призыва во время мобилизации, которые предоставляются в установленном порядке, и проводят проверку оснований их предоставления, ведут специальный учет военнообязанных.
ТЦК способствуют организации призывной комиссией проведения контрольного медицинского осмотра:
- граждан, признанных районными (городскими) призывными комиссиями непригодными или временно непригодными к военной службе;
- граждан, заявивших о несогласии с результатами медицинского осмотра и решениями районных (городских) призывных комиссий;
- граждан, направленных на прохождения базовой военной службы, перед отправкой в учебные части (центры).
Также ТЦК принимают участие в организации и обеспечении работы районных (городских) призывных комиссий, готовят для рассмотрения указанными комиссиями материалы по направлению граждан Украины для прохождения базовой военной службы, службы в военном резерве, предоставления отсрочки или освобождения их от направления для прохождения базовой военной службы, службы в военном резерве.
Территориальные центры комплектования и социальной поддержки имеют полномочия направлять при мобилизации требования об исполнении обязанности военнообязанными, резервистами.
Это могут осуществляться в бумажной форме средствами почтовой связи заказными письмами с уведомлением о вручении по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства (нахождения).
Однако это действует в случае получения письменного ответа от органов Нацполиции о невозможности осуществления административного задержания и доставки гражданина в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
Этот документ является практически "предупреждением", за которым следует обращение ТЦК об ограничении уклоняющегося от военного учета гражданина в праве управления транспортным средством.
Кстати, именно ТЦК уполномочены обращаться в суд с исковым заявлением о применении временного ограничения в праве управления транспортным средством во время мобилизации.
Кроме этого, становятся возможны так называемые заочные штрафы за нарушение правил военного учета и уклонения от мобилизации, которые могут выписывать непосредственно ТЦК.
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