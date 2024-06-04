Мобилизация в Украине 2024 — какими полномочиями обладают представители ТЦК

Работники ТЦК выписывают повестку военнообязанному. Скриншот с видео на Youtube

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, что побуждает власть совершенствовать мобилизационные процессы и ведение военного учета. В частности, были приняты изменения в закон, которые наделяют территориальные центры комплектования и социальной поддержки новыми полномочиями, а также правами и обязанностями.

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Что именно изменилось и к чему нужно готовиться украинцам, рассказываем дальше в материале.

Следует заметить, что речь идет о законе №3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета".

Что могут осуществлять работники ТЦК и СП

Как указано в постановлении Кабинета министров Украины №558, задачами территориальных центров комплектования и социальной поддержки являются:

проведение мероприятий по приписке граждан к призывным участкам;

призыв граждан на военную службу;

проведение отбора кандидатов для принятия военной службы по контракту;

участие в отборе граждан для прохождения службы в военном резерве Вооруженных сил;

подготовка и проведение в особый период мобилизации человеческих и транспортных ресурсов;

обеспечение организации социальной и правовой защиты военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальное собрание в Вооруженные Силы, ветеранов войны и военной службы, пенсионеров из военнослужащих Вооруженных Сил и членов их семей;

участие в военно-патриотическом воспитании граждан;

осуществление других мер по вопросам обороны в соответствии с законодательством.

Кроме того, ТЦК осуществляют ознакомление граждан Украины с их правами и обязанностями во время:

взятие на военный учет;

направление для прохождения базовой военной службы;

призыва на военную службу;

прохождение собрания.

Новые полномочия работников ТЦК

Сотрудники ТЦК и СП получили право проверять у военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетные документы. Граждане обязаны предъявить такой документ по требованию.

Также с 18 июля 2024 года ТЦК официально могут осуществлять фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации, а также могут использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к Реестру (кроме сотрудников СБУ и разведывательных органов Украины, военнообязанных и резервистов, состоящих у них на военном учете).

ТЦК и СП оформляют для военнообязанных, резервистов отсрочки от призыва во время мобилизации, которые предоставляются в установленном порядке, и проводят проверку оснований их предоставления, ведут специальный учет военнообязанных.

ТЦК способствуют организации призывной комиссией проведения контрольного медицинского осмотра:

граждан, признанных районными (городскими) призывными комиссиями непригодными или временно непригодными к военной службе;

граждан, заявивших о несогласии с результатами медицинского осмотра и решениями районных (городских) призывных комиссий;

граждан, направленных на прохождения базовой военной службы, перед отправкой в учебные части (центры).

Также ТЦК принимают участие в организации и обеспечении работы районных (городских) призывных комиссий, готовят для рассмотрения указанными комиссиями материалы по направлению граждан Украины для прохождения базовой военной службы, службы в военном резерве, предоставления отсрочки или освобождения их от направления для прохождения базовой военной службы, службы в военном резерве.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки имеют полномочия направлять при мобилизации требования об исполнении обязанности военнообязанными, резервистами.

Это могут осуществляться в бумажной форме средствами почтовой связи заказными письмами с уведомлением о вручении по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства (нахождения).

Однако это действует в случае получения письменного ответа от органов Нацполиции о невозможности осуществления административного задержания и доставки гражданина в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Этот документ является практически "предупреждением", за которым следует обращение ТЦК об ограничении уклоняющегося от военного учета гражданина в праве управления транспортным средством.

Кстати, именно ТЦК уполномочены обращаться в суд с исковым заявлением о применении временного ограничения в праве управления транспортным средством во время мобилизации.

Кроме этого, становятся возможны так называемые заочные штрафы за нарушение правил военного учета и уклонения от мобилизации, которые могут выписывать непосредственно ТЦК.

Ранее мы писали, что делать, если ТЦК отказывает в предоставлении отсрочки, не имея на это законных оснований.

Напомним, мы информировали, когда закончатся проверки военнообязанных украинцев на улицах.

Также мы сообщали, при каком условии нужно обновить данные непосредственно в ТЦК.