Що робити, коли ТЦК безпідставно відмовив у відстрочці — адвокат дав пораду

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

В Україні діють воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких військовозобов'язаних чоловіків призивають на військову службу до лав ЗСУ. Водночас є певні категорії громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації навіть в особливий період.

Та чи можуть ТЦК відмовити у наданні законної відстрочки військовозобов'язаному громадянину? На це питання відповів адвокат Ярослав Гришин в етері "Київ24".

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Так, правознавець підкреслив, що представники ТЦК не можуть безпідставно відмовити у відстрочці.

За його словами, жоден офіційний документ не встановлює конкретних підстав для відмови у відстрочці. Проте, відповідно до ухваленого нового закону про мобілізацію №3633-IX, визначено чіткий перелік осіб, які мають право на відстрочку.

"Є закон, в якому прописано абсолютно чітко і ясно, які особи мають право на відстрочку, відтермінування від призову. Це інваліди II-III групи; це аспіранти; чоловіки, які мають трьох і більше дітей, дітей-інвалідів; деякі інші категорії людей. І цей підзаконний акт апріорі не може порушувати норми закону", — пояснив Гришин.

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Що робити, коли ТЦК відмовив надати відстрочку

Правозахисник додав, що перераховані ним категорії є "100% підставою, щоб отримати відстрочку", і ТЦК не може відмовити даним громадянам.

Крім того, якщо в постанові не прописані причини відмови, це не означає, що привід може бути будь-яким. Фахівець розповів, що якщо такі випадки й будуть траплятися, то вони "мають 100% гарантію судового оскарження".

"І можна подавати заяву про злочин, притягати членів комісії, голову комісії до відповідальності за порушення норм закону. У комісії нема такого, що "цьому дам, бо хороший хлопець, а цьому — не дам відстрочку". Якщо є обґрунтований документ, обґрунтований правовий статус, то комісія зобов’язана розглянути й надати відстрочку", — сказав Ярослав Гришин.

Адвокат радить військовозобов'язаним чоловікам, яким відмовили у наданні відстрочки, не проходити ВЛК, а написати заяву голові комісії й додати до неї всі нотаріально засвідчені документи. Далі необхідно чекати рішення комісії, а ВЛК проходити вже коли таке рішення є на руках.

Раніше ми повідомляли, коли закінчаться перевірки військовозобов’язаних українців на вулицях.

Нагадуємо, ми писали, чи повинні заброньовані від мобілізації оновлювати свої військово-облікові дані.

Також ми інформували, за якої умови потрібно оновити дані безпосередньо в ТЦК.