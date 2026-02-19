Відео
Головна Мобілізація Працівники не прийшли до ТЦК — вирок суду

Працівники не прийшли до ТЦК — вирок суду

Дата публікації: 19 лютого 2026 18:10
Працівники ПАТ не з'явилися до військкомату — що вирішив суд
Військовозобов'язаний у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Вінницький обласний ТЦК та СП

Працівники ПАТ "Івано-Франківськцемент" порушили правила військового обліку. Голову правління товариства оштрафували, але суд його підтримав.

Про йдеться в рішенні, яке Тисменицький районний суд ухвалив 13 лютого.

Деталі справи 

Згідно із судовими матеріалами, 19 грудня минулого року на позапланову перевірку до військкомату прибули лише 15 зі 109 військовозобов'язаних працівників. 26 грудня тимчасово виконуючого обов'язки голови правління оштрафували на 34 тисячі гривень. Аби оскаржити це рішення, посадовець звернувся до суду. Чоловік пояснив, що робив усе можливе для оповіщення працівників — деякі з них прибули за викликом, а двох навіть мобілізували.

Рішення суду 

Суддя дійшов висновку, що підстав для накладення штрафу не було. Справу закрили. Вирок упродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, на Вінниччині судитимуть заступника селищного голови. Посадовець обіцяв за гроші допомогти військовозобов'язаному уникнути призову.

Також ми повідомляли, що в Чернігівській області винесли вирок солдату, який самовільно залишив службу. Упродовж п'яти років він перебуватиме у в'язниці.

суд мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
