Работники ЧАО проигнорировали требование прийти в ТЦК — приговор суда

Сотрудники ЧАО не пришли в ТЦК — решение суда
Работники ЧАО "Ивано-Франковскцемент" нарушили правила воинского учета. Председателя правления общества оштрафовали, но суд его поддержал.
Об этом говорится в решении, которое Тысменицкий районный суд принял 13 февраля.
Детали дела
Согласно судебным материалам, 19 декабря прошлого года на внеплановую проверку в военкомат прибыли только 15 из 109 военнообязанных работников. 26 декабря временно исполняющего обязанности председателя правления оштрафовали на 34 тысячи гривен. Чтобы обжаловать это решение, чиновник обратился в суд. Мужчина объяснил, что делал все возможное для оповещения работников — некоторые из них прибыли по вызову, а двух даже мобилизовали.
Решение суда
Судья пришел к выводу, что оснований для наложения штрафа не было. Дело закрыли. Приговор в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать, подав апелляцию.
