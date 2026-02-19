Работники ЧАО проигнорировали требование прийти в ТЦК — приговор суда

Военнообязанный в ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Винницкий областной ТЦК и СП

Работники ЧАО "Ивано-Франковскцемент" нарушили правила воинского учета. Председателя правления общества оштрафовали, но суд его поддержал.

Об этом говорится в решении, которое Тысменицкий районный суд принял 13 февраля.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, 19 декабря прошлого года на внеплановую проверку в военкомат прибыли только 15 из 109 военнообязанных работников. 26 декабря временно исполняющего обязанности председателя правления оштрафовали на 34 тысячи гривен. Чтобы обжаловать это решение, чиновник обратился в суд. Мужчина объяснил, что делал все возможное для оповещения работников — некоторые из них прибыли по вызову, а двух даже мобилизовали.

Решение суда

Судья пришел к выводу, что оснований для наложения штрафа не было. Дело закрыли. Приговор в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Винницкой области будут судить заместителя поселкового головы. Чиновник обещал за деньги помочь военнообязанному избежать призыва.

Также мы сообщали, что в Черниговской области вынесли приговор солдату, который самовольно оставил службу. В течение пяти лет он будет находиться в тюрьме.