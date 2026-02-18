На Вінниччині заступник селищного голови допомагав ухилянту — постане перед судом

Заступник селищного голови допомагав уникати призову — його судитимуть
У Вінницькому районі заступник селищного голови обіцяв за гроші допомогти військовозобов'язаному уникнути мобілізації. За вчинене він відповість перед судом.
Про це 17 лютого повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.
Деталі справи
Восени минулого року фігурант пообіцяв чоловіку призовного віку за тисячу доларів виготовити документи, завдяки яким можна отримати відстрочку від мобілізації. Згодом порушник змінив вид "оплати": захотів отримати для себе та інших людей, які братимуть участь в оформленні фальшивих документів, 500 літрів бензину та 500 літрів дизелю вартістю 60 тисяч гривень.
Яке покарання загрожує посадовцю
За вимагання й одержання хабара обвинувачений може потрапити до в'язниці на строк до десяти років. Крім того, йому загрожує до трьох років позбавлення права займатися певною діяльністю і конфіскація майна. Обвинувальний акт скерували до суду.
Нагадаємо, у Волинській області військовослужбовець двічі скоїв СЗЧ. Його засудили до п'яти років ув'язнення.
Також ми повідомляли, що в Києві голова ВЛК за гроші переводив військових із передової на посади в тилу. Його судитимуть.
Читайте Новини.LIVE!