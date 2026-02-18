Відео
Заступник селищного голови допомагав уникати призову — його судитимуть

Заступник селищного голови допомагав уникати призову — його судитимуть

Дата публікації: 18 лютого 2026 01:03
На Вінниччині заступник селищного голови допомагав ухилянту — постане перед судом
Затримання заступника голови селищної ради. Фото: Прокуратура України

У Вінницькому районі заступник селищного голови обіцяв за гроші допомогти військовозобов'язаному уникнути мобілізації. За вчинене він відповість перед судом.

Про це 17 лютого повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Деталі справи 

Восени минулого року фігурант пообіцяв чоловіку призовного віку за тисячу доларів виготовити документи, завдяки яким можна отримати відстрочку від мобілізації. Згодом порушник змінив вид "оплати": захотів отримати для себе та інших людей, які братимуть участь в оформленні фальшивих документів, 500 літрів бензину та 500 літрів дизелю вартістю 60 тисяч гривень. 

Яке покарання загрожує посадовцю 

За вимагання й одержання хабара обвинувачений може потрапити до в'язниці на строк до десяти років. Крім того, йому загрожує до трьох років позбавлення права займатися певною діяльністю і конфіскація майна. Обвинувальний акт скерували до суду.

Нагадаємо, у Волинській області військовослужбовець двічі скоїв СЗЧ. Його засудили до п'яти років ув'язнення. 

Також ми повідомляли, що в Києві голова ВЛК за гроші переводив військових із передової на посади в тилу. Його судитимуть.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
