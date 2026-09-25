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Головна Мобілізація Працівники ТЦК побили водія у Рівному: що загрожує у суді

Працівники ТЦК побили водія у Рівному: що загрожує у суді

Ua ru
25 вересня 2026 03:32
Військові ТЦК побили чоловіка у Рівному 24 вересня - їм загрожує до 7 років ув'язнення
Група оповіщення. Фото ілюстративне: Telegraph

Правоохоронці затримали у Рівному трьох працівників ТЦК, які під час перевірки документів розбили вікно автомобіля Mitsubishi та побили водія, внаслідок чого той отримав черепно-мозкову травму та хімічний опік очей. За скоєне у суді їм може загрожувати позбавлення полі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного кордону.

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Деталі справи 

Згідно з матеріалами справи, інцидент трапився 23 вересня близько 10:00 на вулиці Млинівській під час проведення мобілізації заходів. Під час перевірки військово-облікових документів у 40-річного чоловіка, який порушив правила військового обліку, виникла суперечка з працівниками ТЦК.

"Згодом ситуація загострилася: військовослужбовці нецензурно висловлювалися, перекрили рух транспорту та влаштували сутичку. Вони розбили вікно автомобіля та розпилили водієві в обличчя газовий балончик. Надалі військові намагалися силоміць витягнути його із салону, а коли він чинив опір — побили", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок інциденту чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму, забійну рану та гематоми голови, а також хімічний опік очей.

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У прокуратурі додали, що частина військових були у формі. Водночас до конфлікту також приєдналися інші особи, які були одягнені у цивільний одяг.

Рішення суду

За фактом інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство. Затриманих наразі помістили до слідчого ізолятора. Правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення їм про підозру. За цією статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Водночас слідство продовжує встановлювати всіх осіб причетних до події, а також з’ясовує роль кожного учасника. Після завершення необхідних слідчих дій діям кожного з них нададуть відповідну правову кваліфікацію.

ТЦК побили чоловіка - що їм загрожує
Пост прокуратури. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, на Львівщині судили подружжя, які були адміністраторами Viber-групи та зливали місця розташування ТЦК. За скоєне їм призначили іспитовий строк.

Також ми писали, у Івано-Франківській області судили мешканку Нижнього Березова, яка зливала у Viber інформації про місця, де перебувають представники ТЦК. Суд за результатами справи заборонив їй покидати Україну.

суд побиття мобілізація ТЦК та СП судові рішення
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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