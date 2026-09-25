Военные из ТЦК избили мужчину в Ровно 24 сентября — им грозит до 7 лет лишения свободы

Сотрудники ТЦК избили водителя в Ровно: что грозит в суде
Правоохранители задержали в Ровно троих сотрудников ТЦК, которые во время проверки документов разбили окно автомобиля Mitsubishi и избили водителя, в результате чего тот получил черепно-мозговую травму и химический ожог глаз. За содеянное в суде им может грозить лишение полицейского звания.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook специализированной прокуратуры в сфере обороны Западной границы.
Детали дела
Согласно материалам дела, инцидент произошел 23 сентября около 10:00 на улице Млиновской во время проведения мобилизационных мероприятий. Во время проверки военно-учетных документов у 40-летнего мужчины, нарушившего правила военного учета, возник спор с сотрудниками ТЦК.
"Впоследствии ситуация обострилась: военнослужащие использовали нецензурную лексику, перекрыли движение транспорта и устроили потасовку. Они разбили окно автомобиля и распылили водителю в лицо газ из баллончика. Затем военные пытались силой вытащить его из салона, а когда он оказал сопротивление — избили", — говорится в сообщении.
В результате инцидента мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану и гематомы головы, а также химический ожог глаз.
В прокуратуре добавили, что часть военных была в форме. В то же время к конфликту также присоединились другие лица, которые были одеты в гражданскую одежду.
Решение суда
По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 296 УК Украины — хулиганство. Задержанных на данный момент поместили в следственный изолятор. Правоохранители решают вопрос о предъявлении им подозрения. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
В то же время следствие продолжает устанавливать всех лиц, причастных к происшествию, а также выясняет роль каждого участника. После завершения необходимых следственных действий действиям каждого из них будет дана соответствующая правовая квалификация.
Как сообщали Новини.LIVE, во Львовской области судили супругов, которые были администраторами группы в Viber и сдавали местонахождение ТЦК. За содеянное им назначили испытательный срок.
Также мы писали, что в Ивано-Франковской области судили жительницу Нижнего Березова, которая передавала в Viber информацию о местах нахождения представителей ТЦК. Суд по итогам дела запретил ей покидать Украину.