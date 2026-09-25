Военные из ТЦК избили мужчину в Ровно 24 сентября — им грозит до 7 лет лишения свободы

Группа оповещения. Фото иллюстративное: Telegraph

Правоохранители задержали в Ровно троих сотрудников ТЦК, которые во время проверки документов разбили окно автомобиля Mitsubishi и избили водителя, в результате чего тот получил черепно-мозговую травму и химический ожог глаз. За содеянное в суде им может грозить лишение полицейского звания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook специализированной прокуратуры в сфере обороны Западной границы.

Реклама

Детали дела

Согласно материалам дела, инцидент произошел 23 сентября около 10:00 на улице Млиновской во время проведения мобилизационных мероприятий. Во время проверки военно-учетных документов у 40-летнего мужчины, нарушившего правила военного учета, возник спор с сотрудниками ТЦК.

"Впоследствии ситуация обострилась: военнослужащие использовали нецензурную лексику, перекрыли движение транспорта и устроили потасовку. Они разбили окно автомобиля и распылили водителю в лицо газ из баллончика. Затем военные пытались силой вытащить его из салона, а когда он оказал сопротивление — избили", — говорится в сообщении.

В результате инцидента мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану и гематомы головы, а также химический ожог глаз.

Читайте также:

В прокуратуре добавили, что часть военных была в форме. В то же время к конфликту также присоединились другие лица, которые были одеты в гражданскую одежду.

Решение суда

По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 296 УК Украины — хулиганство. Задержанных на данный момент поместили в следственный изолятор. Правоохранители решают вопрос о предъявлении им подозрения. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

В то же время следствие продолжает устанавливать всех лиц, причастных к происшествию, а также выясняет роль каждого участника. После завершения необходимых следственных действий действиям каждого из них будет дана соответствующая правовая квалификация.

Пост прокуратуры. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, во Львовской области судили супругов, которые были администраторами группы в Viber и сдавали местонахождение ТЦК. За содеянное им назначили испытательный срок.

Также мы писали, что в Ивано-Франковской области судили жительницу Нижнего Березова, которая передавала в Viber информацию о местах нахождения представителей ТЦК. Суд по итогам дела запретил ей покидать Украину.