Головна Мобілізація Бронювання осіб у розшуку на підприємствах ОПК — як це працює

Бронювання осіб у розшуку на підприємствах ОПК — як це працює

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 12:20
Бронювання від мобілізації - бронювання на підприємствах ОПК
На підприємстві оборонного комплексу. Фото: Defender Media

З грудня 2025 року в Україні змінили правила бронювання від мобілізації. Ці зміни стосуються працівників, які є частиною підприємств оборонно-промислового комплексу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

Читайте також:

Нові правила бронювання

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився процесом бронювання від мобілізації.

Чоловіка, зокрема, зацікавило, чи можна отримати бронювання від мобілізації, перебуваючи у розшуку за порушення правил військового обліку.

"4 грудня 2025 року набрав чинності закон №4630-IX, який дозволяє підприємствам оборонно-промислового комплексу та критичної інфраструктури тимчасово бронювати від мобілізації співробітників, що мають порушення військового обліку", — пояснив, коментуючи ситуацію, адвокат Андрій Карпенко.

Права підприємств ОПК та часові обмеження

Юрист розповів, як відбувається процес бронювання на підприємствах ОПК.

Згідно із новими нормами, роботодавці, які працюють у оборонно-промисловому комплексі, мають право бронювати своїх працівників, які:

  • не перебувають на військовому обліку або які не уточнили персональні дані;
  • не мають оформлених неналежним чином військово-облікових документів;
  • перебувають в розшуку за порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Втім, таких працівників можна забронювати лише на короткий термін, до 45 днів.

"Протягом цього строку працівник має виправити порушення правил військового обліку, після чого він підлягатиме бронюванню на загальних підставах", — наголосив Карпенко.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто може втратити бронювання у лютому 2026 року.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна оформити бронювання від мобілізації без оновлених військово-облікових даних.

