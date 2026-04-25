Працівників на АЕС утримає лише бронь від мобілізації

АЕС. Фото архівне: УНІАН

Українські АЕС після після скасування воєнного стану можуть масово втратити робітників. Причиною тому є низці зарплати, які не відповідають рівню кваліфікації, тож наразі фахівців утримує лише бронь від мобілізації.

Про це в ефірі "Вечір.LIVE" заявив заступник голови Атомпрофспілки Павло Прудніков.

Реклама

Чому АЕС в Україні можуть втратити працівників

"На таку зарплату високо кваліфікований персонал або не піде, або не буде залишатися працювати на станціях. Він залишається працювати тільки тому, що там на сьогодні є бронь. От і все. Тобто, коли закінчиться воєнний стан, це не те, що буде проблема, це буде обвал", — сказав Прудніков.

Він додав, що Атомпрофспілка намагається додати пільги для молоді у колективні договори. Однак настрої серед персоналу радикальні і багато хто планує звільнитися та перейти на закордонні атомні електростанції одразу ж після того, як будуть відкриті кордони.

Реклама

Як повідомляло Новини.LIVE, якщо громадянин змінює роботу з одного критично важливого підприємства на інші, то його бронювання буде скасовано і оформлено на новому робочому місці. Цей процес може зайняти 5-7 днів, однак бронь з переднього місця роботи може залишитися на деякий час.

Читайте також:

Реклама

Також ми писали, за словами одного з депутатів КМДА, наразі законодавство залишається незмінним і бронювання для всіх комунальників досі не запровадили.