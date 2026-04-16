Перебронювання при зміні роботи триватиме до тижня часу

Працівник критично важливого підприємства на роботі.

Якщо громадянин змінює одне критично важливе підприємство на інше, його бронювання обов’язково буде скасоване і оформлене заново на новому робочому місці. На це піде 5-7 днів часу. Але бронь на попередньому місці може зберегтися ще деякий час після звільнення.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Перебронювання і зміна робочого місця

Бронювання в Україні стосується працівників низки підприємств та організацій. Ці підприємства визнані критично важливими для функціонування вітчизняної економіки.

До юристів звернувся громадянин, який має чинне бронювання у одній із державних установ. Чоловік пояснив, що планує змінити роботодавця, але нове робоче місце також є частиною критично важливого для української економіки підприємства.

Громадянин поцікавився, як довго триватиме процес перебронювання під час зміни роботи. Зокрема, чи діятиме бронь у день звільнення з попередньої роботи.

Тривалість процесу і бронь після звільнення

Щодо броні у день звільнення, то тут, пояснили юристи, громадянин не може розраховувати на захист від призову. Юрист Владислав Дерій зазначив: "Юридично вже не діятиме. Згідно з Постановою КМУ №76, надана відстрочка підлягає анулюванню у разі звільнення працівника з підприємства. Відповідно, з дати, вказаної в наказі про звільнення, Ви втрачаєте підстави для відстрочки. Практично ж у реєстрах вона ще може відображатися".

Щодо процесу перебронювання, то, як зазначив адвокат Микита Богданов, це досить швидка процедура. Богданов зазначив: "Процес перебронювання займає 5-7 днів".

Адвокат пояснив нюанси цієї ситуації, зокрема, чи можна розраховувати на бронь з попередньої роботи уже після звільнення. Микита Богданов запевнив: "Після вашого звільнення, якщо роботодавець не анулює бронювання через портал "Дія", бронювання буде ще висіти деякий час, тиждень-два. За цей час ви можете встигнути оформитись в нову компанію. Як тільки ви з'явитесь в списках працівників компанії в дії, треба буде перевірити ваш статус, щоб бронювання попереднє було знято, тоді вас можуть подати на бронювання на новому підприємстві".

Відтепер в Україні запроваджується регулярна перевірка підприємств, які раніше отримали статус критично важливих.

Крім того, держава ефективніше використовуватиме різноманітні реєстри для оформлення бронювання і виявлення проблем та неточностей.

Юристи пояснили, що це не відбувається автоматично. Роботодавець повинен подати нову заяву на бронювання працівників, і через 72 години бронь має підтвердитися.