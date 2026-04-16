Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Перебронювання при зміні роботи триватиме до тижня часу

Перебронювання при зміні роботи триватиме до тижня часу

Ua ru
Дата публікації: 16 квітня 2026 12:20
Працівник критично важливого підприємства на роботі. Фото: "Запоріжсталь"

Якщо громадянин змінює одне критично важливе підприємство на інше, його бронювання обов’язково буде скасоване і оформлене заново на новому робочому місці. На це піде 5-7 днів часу. Але бронь на попередньому місці може зберегтися ще деякий час після звільнення.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Перебронювання і зміна робочого місця

Бронювання в Україні стосується працівників низки підприємств та організацій. Ці підприємства визнані критично важливими для функціонування вітчизняної економіки.

До юристів звернувся громадянин, який має чинне бронювання у одній із державних установ. Чоловік пояснив, що планує змінити роботодавця, але нове робоче місце також є частиною критично важливого для української економіки підприємства.

Громадянин поцікавився, як довго триватиме процес перебронювання під час зміни роботи. Зокрема, чи діятиме бронь у день звільнення з попередньої роботи.

Тривалість процесу і бронь після звільнення

Щодо броні у день звільнення, то тут, пояснили юристи, громадянин не може розраховувати на захист від призову. Юрист Владислав Дерій зазначив: "Юридично вже не діятиме. Згідно з Постановою КМУ №76, надана відстрочка підлягає анулюванню у разі звільнення працівника з підприємства. Відповідно, з дати, вказаної в наказі про звільнення, Ви втрачаєте підстави для відстрочки. Практично ж у реєстрах вона ще може відображатися".

Щодо процесу перебронювання, то, як зазначив адвокат Микита Богданов, це досить швидка процедура. Богданов зазначив: "Процес перебронювання займає 5-7 днів".

Адвокат пояснив нюанси цієї ситуації, зокрема, чи можна розраховувати на бронь з попередньої роботи уже після звільнення. Микита Богданов запевнив: "Після вашого звільнення, якщо роботодавець не анулює бронювання через портал "Дія", бронювання буде ще висіти деякий час, тиждень-два. За цей час ви можете встигнути оформитись в нову компанію. Як тільки ви з'явитесь в списках працівників компанії в дії, треба буде перевірити ваш статус, щоб бронювання попереднє було знято, тоді вас можуть подати на бронювання на новому підприємстві".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що з квітня 2026 року зміниться ситуація із бронюванням працівників критично важливих підприємств.

Відтепер в Україні запроваджується регулярна перевірка підприємств, які раніше отримали статус критично важливих.

Крім того, держава ефективніше використовуватиме різноманітні реєстри для оформлення бронювання і виявлення проблем та неточностей.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи відразу у процесі перебронювання у працівника критично важливого підприємства з'явиться нова бронь.

Юристи пояснили, що це не відбувається автоматично. Роботодавець повинен подати нову заяву на бронювання працівників, і через 72 години бронь має підтвердитися.

робота критична інфраструктура бронювання
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації