Работников на АЭС удержит только бронь от мобилизации

Украинские АЭС после после отмены военного положения могут массово потерять рабочих. Причиной тому являются низкие зарплаты, которые не соответствуют уровню квалификации, поэтому сейчас специалистов удерживает только бронь от мобилизации.

Об этом в эфире "Вечір.LIVE" заявил заместитель председателя Атомпрофсоюза Павел Прудников.

Почему АЭС в Украине могут потерять работников

"На такую зарплату высоко квалифицированный персонал или не пойдет, или не будет оставаться работать на станциях. Он остается работать только потому, что там на сегодня есть бронь. Вот и все. То есть, когда закончится военное положение, это не то, что будет проблема, это будет обвал", — сказал Прудников.

Он добавил, что Атомпрофсоюз пытается добавить льготы для молодежи в коллективные договоры. Однако настроения среди персонала радикальные и многие планируют уволиться и перейти на зарубежные атомные электростанции сразу же после того, как будут открыты границы.

Как сообщало Новини.LIVE, если гражданин меняет работу с одного критически важного предприятия на другие, то его бронирование будет отменено и оформлено на новом рабочем месте. Этот процесс может занять 5-7 дней, однако бронь с переднего места работы может остаться на некоторое время.

