Головна Мобілізація Правила мобілізації у 2026 році — як вручатимуть повістки

Правила мобілізації у 2026 році — як вручатимуть повістки

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 04:30
Як у 2026 році зміниться принцип вручення повісток — відповідь адвокатки
Вручення повістки. Фото ілюстративне: usionline.com

Упродовж 2026 року в Україні може змінитися принцип видачі повісток. Паперових документів стане менше — повідомлення військовозобов'язаним надходитимуть в електронному вигляді.

Про це в коментарі TCH.ua повідомила адвокатка Катерина Аніщенко.

Читайте також:

Як цьогоріч зміниться ситуація з мобілізацією в Україні

Правознавиця зазначила, що електронні повістки дозволені на законодавчому рівні. Імовірно, у таких повідомленнях може йтися про необхідність з'явитися до ТЦК та СП. 

"Електронну повістку можуть направити через застосунок "Резерв+", оскільки це по суті і є електронний кабінет військовозобов'язаного. Діджиталізація не стоїть на місці", — заявила Аніщенко.

Також вона додала, що українці можуть сприйняти такі зміни як посилення мобілізації, тоді як Міноборони вважатиме це реалізацією практики з надсилання електронних повісток. 

"Можуть спрогнозувати, що найближчим часом такі повістки будуть. Це може призвести також до того, що в "Резерв+" може з'явитися більше випадків появи повідомлень про порушення правил військового обліку та про необхідність особистої явки до ТЦК", — підсумувала адвокатка.

Нагадаємо, нещодавно в застосунку "Резерв+" з'явилася нова функція. Йдеться про інформування військовозобов'язаних про надсилання повісток.

Також ми повідомляли, що статус "У розшуку" може з'явитися, навіть якщо людина не отримувала жодних повісток. Юрист Владислав Дерій пояснював, як у такому разі діяти.

армія військовий призов мобілізація повістки військовозобов'язані діджиталізація
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
