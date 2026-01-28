Як у 2026 році зміниться принцип вручення повісток — відповідь адвокатки

Вручення повістки. Фото ілюстративне: usionline.com

Упродовж 2026 року в Україні може змінитися принцип видачі повісток. Паперових документів стане менше — повідомлення військовозобов'язаним надходитимуть в електронному вигляді.

Про це в коментарі TCH.ua повідомила адвокатка Катерина Аніщенко.

Правознавиця зазначила, що електронні повістки дозволені на законодавчому рівні. Імовірно, у таких повідомленнях може йтися про необхідність з'явитися до ТЦК та СП.

"Електронну повістку можуть направити через застосунок "Резерв+", оскільки це по суті і є електронний кабінет військовозобов'язаного. Діджиталізація не стоїть на місці", — заявила Аніщенко.

Також вона додала, що українці можуть сприйняти такі зміни як посилення мобілізації, тоді як Міноборони вважатиме це реалізацією практики з надсилання електронних повісток.

"Можуть спрогнозувати, що найближчим часом такі повістки будуть. Це може призвести також до того, що в "Резерв+" може з'явитися більше випадків появи повідомлень про порушення правил військового обліку та про необхідність особистої явки до ТЦК", — підсумувала адвокатка.

Нагадаємо, нещодавно в застосунку "Резерв+" з'явилася нова функція. Йдеться про інформування військовозобов'язаних про надсилання повісток.

Також ми повідомляли, що статус "У розшуку" може з'явитися, навіть якщо людина не отримувала жодних повісток. Юрист Владислав Дерій пояснював, як у такому разі діяти.