Україна
Главная Мобилизация Правила мобилизации в 2026 году — как будут вручать повестки

Правила мобилизации в 2026 году — как будут вручать повестки

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 04:30
Как в 2026 году изменится принцип вручения повесток — ответ адвоката
Вручение повестки. Фото иллюстративное: usionline.com

В течение 2026 года в Украине может измениться принцип выдачи повесток. Бумажных документов станет меньше — сообщения военнообязанным будут поступать в электронном виде.

Об этом в комментарии TCH.ua сообщила адвокат Екатерина Анищенко.

Читайте также:

Как в этом году изменится ситуация с мобилизацией в Украине

Правовед отметила, что электронные повестки разрешены на законодательном уровне. Вероятно, в таких сообщениях может идти речь о необходимости явиться в ТЦК и СП.

"Электронную повестку могут направить через приложение "Резерв+", поскольку это по сути и есть электронный кабинет военнообязанного. Диджитализация не стоит на месте", — заявила Анищенко.

Также она добавила, что украинцы могут воспринять такие изменения как усиление мобилизации, тогда как Минобороны будет считать это реализацией практики по отправке электронных повесток.

"Могу спрогнозировать, что в ближайшее время такие повестки будут. Это может привести также к тому, что в "Резерв+" может появиться больше случаев появления сообщений о нарушении правил воинского учета и о необходимости личной явки в ТЦК", — подытожила адвокат.

Напомним, недавно в приложении "Резерв+" появилась новая функция. Речь идет об информировании военнообязанных об отправке повесток.

Также мы сообщали, что статус "В розыске" может появиться, даже если человек не получал никаких повесток. Юрист Владислав Дерий объяснял, как в таком случае действовать.

армия военный призыв мобилизация повестки военнообязанные диджитализация
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
