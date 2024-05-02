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Правила перетину кордону можуть змінитися — до чого тут новий закон про мобілізацію

2 травня 2024 23:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Правила перетину кордону можуть змінитися — до чого тут новий закон про мобілізацію
Прикордонник перевіряє документи. Ілюстроване фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що з прийняттям нового закону про мобілізацію можуть змінитися деякі правила перетину державного кордону. Однак чого саме стосуватимуться можливі зміни — невідомо. 

Про це Андрій Демченко розповів на пресконференції в "Медіацентрі" в четвер, 2 травня. 

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Зміни правил перетину кордону

За словами Демченка, уряд зобов’язаний привести відповідні законодавчі акти України у відповідність із законом про мобілізацію. Оскільки у статтю 123 цього закону були внесені зміни щодо умов відстрочки від призову, можна очікувати, що ці зміни також вплинуть на правила перетину кордону.

Про те, які саме зміни чекають на громадян після набрання чинності новим законом, Демченко не надав конкретних деталей. Однак він наголосив, що це буде вирішуватися в рамках відповідних правових процедур.

Нагадаємо раніше повідомлялось, що українці активно повертаються додому напередодні Великодня. Зокрема, за останні 5 днів пасажиропотік зріс.

Також ми писали, що на Вінниччині прикордонники викрили чоловіка, який переправляв військовозобов'язаних за кордон. Свої послуги порушник оцінював у шість тисяч доларів.

кордон
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Україна
прикордонники
мобілізація

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