Правила пересечения границы могут измениться — при чем здесь новый закон о мобилизации

Пограничник проверяет документы. Иллюстрированное фото: УНИАН

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что с принятием нового закона о мобилизации могут измениться некоторые правила пересечения государственной границы. Однако чего именно будут касаться возможные изменения — неизвестно.

Об этом Андрей Демченко рассказал на пресс-конференции в "Медиа центре" в четверг, 2 мая.

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Изменения правил пересечения границы

По словам Демченко, правительство обязано привести соответствующие законодательные акты Украины в соответствие с законом о мобилизации. Поскольку в статью 123 этого закона были внесены изменения в условия отсрочки от призыва, можно ожидать, что эти изменения также повлияют на правила пересечения границы.

О том, какие именно изменения ждут граждан после вступления в силу нового закона, Демченко не предоставил конкретных деталей. Однако он подчеркнул, что это будет решаться в рамках соответствующих правовых процедур.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы активно возвращаются домой накануне Пасхи. В частности, за последние 5 дней пассажиропоток вырос.

Также мы писали, что в Винницкой области пограничники разоблачили мужчину, который переправлял военнообязанных за границу. Свои услуги нарушитель оценивал в шесть тысяч долларов.